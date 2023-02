‘De kans dat we met PSV kampioen gaan worden is reusachtig’

Zondag, 5 februari 2023 om 10:30 • Guy Habets

Ibrahim Sangaré heeft de titelkansen van PSV nog lang niet opgegeven. Dat zegt hij tegen de NOS. De Ivoriaanse middenvelder, die in januari ondanks buitenlandse interesse gewoon in Eindhoven bleef, noemt de mogelijkheden op het winnen van de schaal zelfs 'reusachtig' en denkt dat het gemis van Cody Gakpo en Noni Madueke PSV niet op gaat breken.

Gakpo vertrok naar Liverpool en Madueke werd weggeplukt door Chelsea, waarna PSV een moeilijke fase in de Eredivisie inging. Dat moet in De Kuip stoppen, zegt Sangaré. "Natuurlijk gaan we ze enorm missen, maar ook na een transferperiode is het zaak om de goede dynamiek vast te houden", klinkt het in gesprek met de NOS. "De kans dat we kampioen worden is nog steeds reusachtig, want het seizoen duurt nog lang."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Dit zijn de wedstrijden die je écht wil winnen, zulke toppers", duidt de Ivoriaanse middenvelder de topper in Rotterdam-Zuid. "Dat begint met mentaliteit in zo'n enorm belangrijke wedstrijd. Wij weten dat Feyenoord in eigen stadion tot het uiterste zal gaan en dat is ook hun grote kwaliteit. Het is gewoon een heerlijk gevoel om daar te kunnen spelen, al ben je je daar op dat moment zelf niet bewust van."

Of Sangaré volgend jaar ook nog een keer in De Kuip kan voetballen, is nog maar de vraag. Er is interesse en hij had in de winter al weg kunnen gaan. "Er waren inderdaad aanbiedingen, maar er komen meerdere factoren bij kijken. Het is geen beslissing die je zelf kunt nemen. Ik vond het ook belangrijk om bij de club te blijven, omdat er al twee belangrijke jongens weg waren gegaan. Ik dacht bij mezelf: misschien komt mijn moment nog wel."