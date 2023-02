Heitinga houdt Bassey ook in tweede wedstrijd op de bank bij Ajax

Zondag, 5 februari 2023 om 11:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:02

John Heitinga heeft de opstelling van Ajax bekendgemaakt voor de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. De deze week voor de rest van het seizoen aangestelde trainer hamert op automatismen en vastigheden en verandert om die reden niets aan zijn opstelling ten opzichte van het gewonnen uitduel bij Excelsior. Dat betekent dat Calvin Bassey opnieuw op de bank begint en Edson Álvarez het hart van de defensie vormt met Jurriën Timber. Het duel met Cambuur vangt om 12.15 uur aan en staat onder leiding van Martin van den Kerkhof.

Ajax is aan zijn stand verplicht om in Leeuwarden drie punten op te halen. De Amsterdammers wonnen de laatste zeven Eredivisie-ontmoetingen met Cambuur en maakten daarin 29 doelpunten. Dat is een gemiddelde van 4,1 doelpunt per wedstrijd. De ploeg van Heitinga kan bovendien goede zaken doen op de ranglijst, daar directe concurrenten Feyenoord en PSV het later op de middag tegen elkaar opnemen. Op dit moment bedraagt de achterstand op koploper Feyenoord vijf punten.

Heitinga kiest in de achterhoede opnieuw voor Álvarez als centrale verdediger. De van origine middenvelder vormt het hart van de defensie samen met Timber. Owen Wijndal fungeert als linksback, Devyne Rensch is de rechtsback van dienst. Bassey moet opnieuw genoegen nemen met een plek op de reservebank. De vorige week uitstekend keepende Gerónimo Rulli staat als vanzelfsprekend onder de lat. Hij hield twee keer de nul sinds zijn komst naar Ajax.

Op het middenveld moet Kenneth Taylor voor de controle zorgen. Hij wordt geflankeerd door Davy Klaassen en Steven Berghuis. In de voorhoede kiest Heitinga opnieuw voor Steven Bergwijn als linksbuiten. Dat betekent dat aanvoerder Dusan Tadic vanuit de spits speelt. Mohammed Kudus begint vanaf rechts. Onder meer Brian Brobbey en Francisco Conceição nemen naast Bassey plaats op de reservebank.

Opstelling SC Cambuur Ruiter; Wermeskerken, Bergsma, Smand, Tol, Bangura; Van Kaam, Hoedemakers; Breij, Van der Water, Foor.

Opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Álvarez, Timber, Wijndal; Taylor, Klaassen, Berghuis; Kudus, Tadic, Bergwijn.