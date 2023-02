Barcelona wil met Frenkie de Jong in basis enorm gat slaan met Real Madrid

Zondag, 5 februari 2023 om 19:44 • Guy Habets • Laatste update: 20:18

Frenkie de Jong staat ook zondagavond tijdens de wedstrijd tussen Barcelona en Sevilla in de basis. De middenvelder van de Catalanen heeft zich de afgelopen weken bewezen in de nieuwe formatie die trainer Xavi heeft verzonnen en speelt dus opnieuw als tweede controleur naast Sergio Busquets. Daarbij speelt ook de blessure van Ousmane Dembélé een rol. Pedri speelt daardoor hangend op de linkervleugel. Het treffen tussen Barça en Sevilla begint om 21.00 uur, wordt gefloten door José Maria Sánchez Martínez en is live te volgen via Ziggo Sport.

De Jong maakte afgelopen donderdag een uitstekende indruk tijdens de met 2-3 gewonnen uitwedstrijd bij Real Betis en het is dan ook niet meer dan logisch dat de voormalig Ajacied drie dagen later ook aan de aftrap staat van het treffen met Sevilla. Xavi wijzigt niets in de opstelling en dat betekent dat, naast De Jong, ook Busquets en Gavi op het middenveld acteren. Laatstgenoemde komt vanaf links, terwijl Pedri een vrije rol heeft.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De talentvolle Spanjaard moet als zwervende speler zorgen voor ondersteuning voor Raphinha en Robert Lewandowski, de twee aanvallers. Achterin kiest Xavi voor Jordi Alba, die als linksback speelt in plaats van Alejandro Balde. Jules Koundé, Andreas Christensen en Ronald Araújo zijn inmiddels vaste namen in de defensie van Barça. Marc-André Ter Stegen verdedigt zoals te doen gebruikelijk het doel van los Azulgrana.

Barcelona is de koploper van LaLiga en verdedigt een voorsprong van vijf punten op Real Madrid, dat tweede staat met een wedstrijd meer gespeeld. De Koninklijke verloor zondag verrassend van Real Mallorca (1-0). Barça kan daardoor een enorm gat van acht punten slaan. De twee grootmachten spelen ook nog een keer tegen elkaar: in het weekend van 19 maart staat el Clásico in de competitie op het programma.

Sevilla vecht dit seizoen verrassend tegen degradatie, maar is na drie zeges uit de laatste vier duels wel uit de grootste zorgen. De Andalusiërs treden in het Camp Nou als gebruikelijk aan met Ivan Rakitic, die zes jaar op het middenveld stond bij de tegenstander. Met voormalig PSV'er Karim Rekik en ex-Ajacied Nemanja Gudelj staan er twee spelers met Eredivisie-ervaring in de vijfmansachterhoede.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Christensen, Araújo, Alba; Busquets, De Jong, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Pedri.

Opstelling Sevilla: Bounou; Montiel, Bade, Rekik, Gudelj, Acuña; Gueye, Rakitic, Jordán, Óliver Torres; En-Nesyri.