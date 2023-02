Viktor Fischer duikt met gedaanteverwisseling op bij nieuwe club in Zweden

Zondag, 5 februari 2023 om 09:43 • Laatste update: 12:26

Viktor Fischer speelt het komende jaar voor AIK. De voormalig Ajacied komt over van Royal Antwerp FC, dat met de Zweedse club een huurdeal overeen is gekomen voor twaalf maanden. Fischer kwam onder Mark van Bommel amper aan spelen toe en kiest nu eieren voor zijn geld. Op internet is men vooral verbaasd over de gedaanteverwisseling die de Deen heeft ondergaan. Beelden van een rondleiding door het stadion van zijn nieuwe club gaan inmiddels het internet over.

Op de beelden lijkt Fischer, die veelvuldig wordt vergeleken met Kurt Cobain, in de verste verte niet op de speler die ze vermoedelijk in Amsterdam nog op hun netvlies hebben staan. "Fischer lijkt tegenwoordig meer op iemand die je vlakbij Amsterdam Centraal om een euro vraagt dan op een profvoetballer. Zonde dat hij zo is afgegleden", luidt een van de reacties. Een ander vindt het juist mooi. "Iemand is niet per definitie afgegleden omdat zijn kapsel niet jouw stijl is." Weer iemand anders kan het ook wel waarderen. "Ik vind het juist wel top. Een lekker alternatief type die je op een goed technofeestje kan tegenkomen of een uit de hand gelopen after."

"Wow!". Viktor Fischer var mäkta imponerad när han klev in på Friends Arena som nybliven AIK-spelare. ? AIK+ var med hela den första dagen. I inslaget, som du ser i appen eller på https://t.co/2EXhPMMwTP, hör du även Manuel Lindbergs ord om vårt senaste nyförvärv. pic.twitter.com/AMM4KBZmFs — AIK Fotboll (@aikfotboll) February 4, 2023

Zelf is de buitenspeler vooral blij met zijn nieuwe club. "Ik kijk er naar uit om deel uit te maken van een club die de afgelopen weken echt heeft laten zien dat ze willen dat ik deel uitmaak van hun elftal", aldus de aanvaller op de clubsite. "Het geeft me veel vertrouwen om het veld te mogen betreden in zo'n prachtig stadion met deze fans." Manuel Lindberg, sportief directeur van AIK, stelt dat 'een speler van het niveau Fischer doorgaans niet in de Allsvenskan speelt'. "Als hij zijn oude vorm weet te herpakken, zou hij het uitroepteken in de Zweedse competitie kunnen worden."

Fischer doorliep de jeugdopleidingen van Lyseng IF, Aarhus en Midtjylland, alvorens hij in 2011 bij Ajax terechtkwam. In de voorbereiding op het seizoen 2012/13 maakte hij indruk op toenmalig trainer Frank de Boer, waarna hij hem bij de selectie hield. In totaal zou hij in Amsterdamse dienst tot 111 wedstrijden komen, waarin hij 33 keer wist te scoren en 18 assists noteerde. Hij werd twee keer landskampioen en veroverde de Johan Cruijff Schaal. Via Middlesbrough, FSV Mainz 05 en Kopenhagen kwam hij in 2021 bij Antwerp terecht, waar hij dus niet meer verzekerd was van een basisplaats.