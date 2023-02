Aanwinsten Hazard en Van Aanholt wissel; Til krijgt opnieuw een basisplek

Zondag, 5 februari 2023 om 13:10 • Guy Habets • Laatste update: 13:17

De opstelling van PSV voor de topper in De Kuip tegen Feyenoord is bekend. Ruud van Nistelrooij, de trainer van de Eindhovenaren, heeft geen basisplek ingeruimd voor nieuwkomers Thorgan Hazard en Patrick van Aanholt. Op het middenveld krijgt Guus Til de voorkeur boven Érick Gutiérrez.

PSV, dat momenteel derde staat in de Eredivisie, kwam een week geleden voor het laatst in actie. Go Ahead Eagles werd in eigen huis met 2-0 verslagen dankzij doelpunten van Joey Veerman en Anwar El Ghazi. Van Nistelrooij wijzigt zijn elftal niet ten opzichte van dat duel. Vooraf leek er een kans dat Phillipp Mwene plaats zou moeten maken voor kersverse huurling Van Aanholt, maar daar is geen sprake van. Jordan Teze is de rechtsback van dienst, terwijl Jarrad Branthwaite en Armando Obispo het centrum bemannen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op het middenveld ontbreekt Gutiérrez wederom. Van Nistelrooij geeft namelijk de voorkeur aan Til, die samen met Ibrahim Sangaré en Joey Veerman opgesteld staat. Voorin krijgt Hazard, die deze week op huurbasis overkwam van Borussia Dortmund, nog niet de voorkeur boven El Ghazi. Ook Fábio Silva, de van Wolverhampton Wanderers gehuurde spits, moet net als vorige week genoegen nemen met een plek op de bank. Dat betekent dat Xavi Simons en Luuk de Jong 'gewoon' de kans krijgen.

Feyenoord kan met een overwinning op PSV het gat met de Eindhovenaren vergroten tot zeven punten. Een overwinning van de formatie van Van Nistelrooij in De Kuip zou echter betekenen dat de titelstrijd ongemeen spannend wordt, want dan is de marge tussen de twee teams nog maar een punt. De wedstrijd in De Kuip wordt gefloten door arbiter Danny Makkelie. De aftrap vindt plaats om 14.30 uur en het duel is live te volgen via ESPN 1.

De opstelling van PSV: Benítez; Teze, Branthwaite, Obispo, Mwene; Sangaré, Veerman, Til; El Ghazi, De Jong, Simons