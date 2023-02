Maduro: ‘Opmerkelijk dat Ajax zich niet heeft versterkt op die positie’

Zondag, 5 februari 2023 om 08:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:03

Hedwiges Maduro vindt het opmerkelijk dat Ajax zich niet geroerd heeft op de transfermarkt voor een nieuwe centrale verdediger. De Amsterdammers haalden in de persoon van Gerónimo Rulli alleen een nieuwe eerste doelman. Als het aan Maduro had gelegen, was ook het hart van de defensie aangepakt. Edson Álvarez zou in dat geval gewoon op zijn eigen vertrouwde positie op het middenveld kunnen spelen, zo licht hij toe bij de NOS.

Volgens Maduro heeft Heitinga er een zware taak aan om de verdediging op orde te krijgen bij Ajax. "Het moment van instappen is niet ideaal, want je hebt geen tijd om je eigen speelwijze direct neer te kunnen zetten", aldus de voormalig Ajacied. "Je hebt geen voorbereiding. Het is voor Ajax een groot risico, maar ook voor Heitinga zelf. Hij krijgt nu alles op zijn schouders. Ik vond hem op het veld altijd al een voorbeeldvoetballer. Hij was een leider en nam vaak het woord in de nabesprekingen. Als verdediger overzag hij het veld. Maar bij het trainersvak komen ook heel veel andere dingen kijken."

Als belangrijkste verbeterpunt noemt Maduro de restverdediging. Ajax kreeg dit seizoen al 42 tegentreffers te verwerken in 27 officiële wedstrijden: het hoogste aantal sinds het seizoen 1981/82. "Het begint met het opstellen van een middenvelder die als een controleur kan denken", legt Maduro uit. "Daarin is het gedrag van Taylor heel belangrijk. Die moet continu denken: waar kan ik het beste staan als we de bal verliezen? Tijdens het aanvallen ben je al bezig met verdedigen. Dat is een denkwijze die je bezit of niet. Ik vind Taylor daar heel zwak in. Die moet echt werken aan zijn omschakeling. Je mist een type Edson Álvarez, dus die zou ik altijd daar opstellen."

Álvarez fungeert de laatste weken echter als centrale verdediger naast Jurriën Timber. Die zet leek uit nood geboren, maar lijkt zich onder Heitinga door te zetten. "Dat was in eerste instantie natuurlijk een probleem van de technische leiding van Ajax, niet van Heitinga. Ajax zit dun in de centrale verdedigers, dus ik had verwacht dat ze daarvoor deze winter de markt op zouden gaan. Ik vind het opmerkelijk dat ze geen centrale verdediger hebben aangetrokken. Maar goed, dat is niet gelukt. Calvin Bassey heeft er veel gespeeld dit seizoen, dus dat is een optie."