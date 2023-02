Bruma ziet knal tegen boarding terug: ‘Dat was vies, hij stond helemaal scheef’

Zaterdag, 4 februari 2023 om 23:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:36

Jeffrey Bruma kende zaterdagavond een debuut om heel snel te vergeten. De onlangs door sc Heerenveen aangetrokken centrumverdediger viel tegen FC Utrecht (1-0) kort na rust uit na een botsing tegen de boarding. De ongelukkige Bruma meldde zich na afloop bij verslaggever Hans Kraay junior van ESPN om te vertellen over zijn polsblessure.

Kraay dacht dat Bruma zijn pols gebroken had. ”Kun je je dat voorstellen?”, vraagt hij aan de mandekker, die gelijk zijn pink laat zien waar een verband omheen zit. ”Dat kan ik me wel voorstellen, ja. In het duel met Van de Streek, toen de bal over de achterlijn rolde, gebruikte ik mijn lichaam en gleed ik over de achterlijn. Mijn handen kwamen onder de reclameborden terecht. Bij het opstaan keek ik naar mijn handen en stond mijn pink helemaal scheef. Dus ik riep direct de dokter en de pink is teruggezet”, schetst Bruma het opvallende moment kort na het begin van de tweede helft.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

”Het was vies om te zien, hij stond helemaal scheef”, gaat Bruma verder met zijn uitleg. ”Maar nu staat hij gelukkig recht, dus daar ben ik al blij mee. Ik denk dat ik even een scan laat maken vandaag of morgen om wat dingen uit te sluiten. Maar met wat gips kan ik er gewoon weer staan dinsdag”, verwijst de uitgevallen verdediger naar het uitduel met NAC Breda in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker. Trainer Kees van Wonderen verwacht dat Bruma dan weer beschikbaar is voor de Friese ploeg.

Bruma had zaterdag gelijk een basisplaats voor Heerenveen, maar na 49 minuten kwam er dus al een einde aan zijn debuutwedstrijd in Friese dienst. De medische behandeling mocht niet baten en Syb van Ottele verving de winteraanwinst in de achterhoede. Heerenveen verloor in De Galgenwaard uiteindelijk met 1-0 doordat Anastasios Douvikas een strafschop benutte met nog twintig minuten op de klok.