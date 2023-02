Strand Larsen blinkt met fraai doelpunt en assist uit in spektakelstuk

Zaterdag, 4 februari 2023 om 23:10 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:34

Jørgen Strand Larsen heeft zich laten zien bij Celta de Vigo. De ex-spits van FC Groningen nam de openingstreffer in het duel met Real Betis op fraaie wijze voor zijn rekening. Daarnaast had hij ook de assist in huis bij de 1-3. De spectaculaire wedstrijd eindigde na zeven doelpunten in een spectaculaire 3-4 overwinning voor Celta, dat liefst vijf plaatsen stijgt en nu elfde staat in LaLiga. Betis laat na Villarreal te passeren op de ranglijst en bekleedt de zesde plaats.

Strand Larsen opende na zes minuten de score. De Noor kwam goed voor zijn man en liep perfect tegen een voorzet van Carles Pérez aan: 0-1. Het bleek de eerste van vier doelpunten in de eerste helft te zijn. Drie minuten na de openingstreffer zorgde Juanmi voor de gelijkmaker, door het alertst te zijn na een afgeslagen hoekschop: 1-1. Na een fraaie aanval van Betis, waar Andrés Guardado in de basis stond, kwam de ploeg uit Sevilla op 2-1. Korte, snelle passes leidden tot een doelpunt van Sergio Canales, op aangeven van Borja Iglesias. Vlak voor rust werd het 2-2. Op aangeven van ex-Heraclied Luca de la Torre nam Gabriel Veiga de bal goed mee en hij rondde met een lob over doelman Rui Silva knap af.

Na rust bleven de doelpunten vallen. Op aangeven van Stand Larsen, die een goede loopactie in huis had, benutte Veiga een fraaie pass van eerstgenoemde: 2-3. De wedstrijd leek helemaal beslist toen Joseph Aidoo een hoekschop zeer krachtig in de bovenhoek wist te werken: 2-4. De bezoekers zagen hun overwinning echter in gevaar komen, nadat het vlak voor tijd 3-4 werd. Na hands van Óscar Mingueza kreeg Betis een strafschop en die werd door Nabil Fekir benut. In de slotfase kreeg Luiz Felipe rood nadat hij de bal uit de handen van Iago Aspas sloeg. Betis drong in de slotfase nadrukkelijk aan en met name Edgar González kreeg een grote kans, maar zijn kopbal in minuut 102 ging rakelings naast.

