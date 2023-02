Aluminium staat winnaar in vermakelijk duel tussen RKC en Excelsior in de weg

Zaterdag, 4 februari 2023 om 22:57 • Jordi Tomasowa

Excelsior en RKC Waalwijk hebben zaterdagavond de punten in de Eredivisie gedeeld. Beide ploegen kregen grote kansen en wisten het aluminium te raken, maar gescoord in het Van Donge & De Roo Stadion werd er niet: 0-0. RKC blijft door het doelpuntloze gelijkspel negende, terwijl Excelsior op de dertiende plaats bivakkeert.

Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen greep na de 1-4 nederlaag tegen Ajax terug naar een viermansdefensie. Maxime Awoudja moest hierdoor genoegen nemen met een plek op de bank, terwijl Reda Kharchouch zich op mocht maken voor een basisplaats. Bij RKC koos trainer Joseph Oosting voor Julen Lobete naast Mats Seuntjens, waardoor Michiel Kramer genoegen moest nemen met een plek op de bank.

Bij de Kralingers moest het gevaar in het eerste bedrijf voornamelijk van Kharchouch komen. De grootste mogelijkheden waren echter voor de bezoekers. Zo wist Stijn van Gassel een strakke kopbal van Iliass Bel Hassani nipt te redden op de doellijn. Luttele minuten later was Mats Seuntjens dicht bij de openingstreffer met een schot van dichtbij op de paal. Vlak voor rust trof RKC andermaal het aluminium. Ditmaal zag Lobete zijn inzet tergend langzaam door de benen van Redouan El Yaakoubi op de binnenkant van de paal belanden.

Dijkhuizen besloot debutant Vicente Besuijen, net als Julian Baas, na rust in te brengen. Uitgespeelde mogelijkheden leverden de wissels echter niet direct op voor Excelsior. Het grootste gevaar kwam van Kenzo Goudmijn, die een kwartier voor tijd vanaf de rand van de zestien hard op de lat schoot. Kramer was als invaller in de slotfase nog dicht bij de enige en winnende treffer namens RKC, maar hij zag zijn kopbal met een knappe reflex gered worden door Van Gassel.