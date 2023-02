Sven Mijnans reageert na debuut namens AZ op interesse van Feyenoord

Zaterdag, 4 februari 2023 om 22:32 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:44

Sven Mijnans is blij met zijn debuut in het shirt van AZ. De 22-jarige middenvelder maakte op Deadline Day voor circa vier miljoen euro de overstap van Sparta Rotterdam naar de Alkmaarders en kwam zaterdagavond als invaller binnen de lijnen tijdens het 1-1 gelijkspel met FC Volendam.

Mijnans verving Myron van Brederode nadat Volendam met een uur op de klok de score wist te openen via Xavier Mbuyamba. De aanvallende middenvelder had naar eigen zeggen ook niet verwacht dat hij direct in de basis zou starten. “Ik ben pas twee dagen bij AZ en heb pas twee keer meegetraind”, zei hij voor de camera van ESPN. “Ik heb wel wedstrijden van AZ op tv gekeken, maar je weet niet precies hoe we spelen, hoe we drukzetten etcetera. Dat moet ik gewoon nog leren en daar heb ik komende week mooi de tijd voor.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voetbal International meldde eind januari dat Mijnans ook in de nadrukkelijke belangstelling van Feyenoord zou staan en dat de Rotterdammers een bod leken voor te bereiden op de middenvelder. Mijnans bevestigde na de remise tegen Volendam dat Feyenoord in een eerder stadium naar hem had geïnformeerd, maar dat de keuze voor AZ snel was gemaakt. “Dat was gelijk duidelijk, ja. Het klopt dat Feyenoord nog werd genoemd, maar daar heb ik niks meer over gehoord. AZ was heel overtuigend en ik was overtuigd van AZ, dus we waren er snel uit gelukkig.”

De interesse van AZ speelde volgens Mijnans zelf sinds anderhalve week voor het sluiten van de winterse transferwindow. “Ze hebben wel gezegd dat ze me al heel lang volgden. Met het geblesseerd wegvallen van Dani de Wit en het vertrek van Hakon Evjen hebben ze doorgepakt. Met Sparta heb ik een goed half seizoen gehad, dus voor mij is het een perfect moment om de stap naar AZ te maken.”