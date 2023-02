Giakoumakis zorgt voor blijdschap bij VVV en krijgt ‘Beckham-status’

Zaterdag, 4 februari 2023 om 22:38 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 01:31

Giorgos Giakoumakis maakt definitief de overstap van Celtic naar Atlanta United, zo weet transfermarktexpert Fabrizio Romano zaterdag te melden. De Griekse spits leek lange tijd op weg naar Urawa Red Diamonds, nadat hij een akkoord met de Japanse club bereikte en de medische keuring achter de rug had. Op het allerlaatste moment was daar echter Atalanta, dat de strijd om de ex-aanvaller van VVV-Venlo nu heeft gewonnen.

Romano meldt dat de elfvoudig international samen met zaakwaarnemer Blash Hossein onderweg is naar Mexico, waar Atlanta zich voorbereidt op het nieuwe seizoen in de MLS. Na de medische testen zal Giakoumakis voor drie jaar tekenen en bovendien is er een optie in het contract opgenomen om die verbintenis te verlengen. Celtic ontvangt een slordige 4,8 miljoen euro voor de goaltjesdief. Bij Atlanta zal Giakoumakis een Designated Player zijn. Dat houdt in dat clubs in de MLS maximaal drie spelers onder contract mogen hebben staan die meer verdienen dat het normale maximum.

Die regel werd in het leven geroepen na de transfer van David Beckham naar Los Angeles Galaxy in 2007 en heeft daarom als bijnaam the Beckham rule. Lange tijd leek het zeker dat de voormalig Eredivisie-topscorer, die namens VVV in het seizoen 2020/21 26 keer doel trof, naar Urawa zou verkassen. Zo meldden verschillende Britse media dat Celtic toestemming had gegeven aan de Griek om in Amsterdam zijn medische keuring te ondergaan en dat deed hij. Urawa was ervan overtuigd dat het Giakoumakis binnen had, ook nadat hij akkoord ging met een aantrekkelijk salarisaanbod.

VVV verkocht Giakoumakis in 2021 voor een bedrag van 2,5 miljoen euro met 500.000 euro aan bonussen aan Celtic. Daarbij bedongen de Limburgers het recht op een doorverkooppercentage. Medio januari meldde Romano dat Urawa en de Schotse topclub tot een akkoord waren gekomen over een transferbedrag van vier miljoen euro inclusief bonussen. Nu de transfersom hoger uitvalt dan aanvankelijk gedacht, vangt VVV meer geld dan het in eerste instantie dacht.