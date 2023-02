FC Emmen knokt zich na flater Kjell Scherpen naar gelijkspel tegen Vitesse

Zaterdag, 4 februari 2023 om 21:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:02

FC Emmen heeft zich in eigen huis naar een punt geknokt tegen Vitesse. De Arnhemmers leken op rozen te zitten toen Million Manhoef en Carlens Arcus voor een 0-2 voorsprong zorgden. Vlak voor rust ging Kjell Scherpen de fout in door een simpel ogend schot te lossen en daar wist Jasin-Amin Assehnoun van te profiteren. Vijf minuten voor tijd zorgde een eigen doelpunt van Dominik Oroz ervoor dat de ploegen genoegen moesten nemen met een punt. Emmen staat nu steviger zestiende, terwijl Vitesse de twaalfde positie bekleedt.

Emmen ging in de vorige speelronde kansloos onderuit bij RKC Waalwijk (2-0). Ten opzichte van dat duel keerden Miguel Aráujo, Lorenzo Burnet en Assehnoun terug in de basis, terwijl Mike te Wierik, die debuteerde, eveneens mocht starten. Michael Heylen, Julius Dirksen, Richairo Zivkovic en Ole Romeny startten niet. De laatste twee waren niet fit genoeg om te starten. Aan de kant van Vitesse stond Scherpen onder de lat. De doelman nam het op tegen de zijn ex-club. Davy Pröpper begon voor het eerst sinds 19 december 2021 in de basis in een officieel duel. Twee andere ex-PSV'ers, Nicolas Isimat-Mirin en Marco van Ginkel, begonnen op de bank.

Na ruim vijf minuten spelen kreeg Te Wierik de kans om bij zijn debuut te scoren. Scherpen dook onder een voorzet door, waarna de verdediger bij de tweede paal net niet goed bij de bal kon. De openingsfase van de eerste helft was weinig verheffend, al probeerde Matús Bero het met een verfijnd schot, dat kon worden gepakt door Mickey van der Hart. Aan de andere kant werd Emmen even dreigend via Burnet, maar het ontbeerde zijn schot aan de nodige kracht. Aan de poging van Maximilian Wittek aan de andere kracht ontbrak het niet aan kracht. Van der Hart redde moeizaam, maar had op de rebound van Bero een beter antwoord in huis.

Vlak na het geblesseerd uitvallen van Brenet kwam Vitesse op voorsprong. Na een fraaie pass van Kacper Kozlowski rondde de aanvaller in de korte hoek af: 0-1. Tien minuten voor rust werd het 0-2. Melle Meulensteen stuurde Arcus diep, die doorliep en in de korte hoek raak schoot. Toch ging Vitesse niet met een lekker gevoel naar de kleedkamer, want Emmen kwam vlak rust op 1-2. Scherpen kon een ogenschijnlijk simpel schot van Mark Diemers niet vasthouden en zag de afvallende bal binnengetikt worden door Assehnoun.

Na de onderbreking speelde het spel zich vooral op het middenveld af en bleven mogelijkheden schaars. Keziah Veendorp zorgde 25 minuten voor tijd bijna voor de gelijkmaker. De middenvelder schoot van net buiten het zestienmetergebied rakelings naast. Na een scherpe voorzet van Jari Vlak leek invaller Romeny binnen te kunnen lopen, maar Ryan Flamingo wist dat ternauwernood te voorkomen door de bal lichtjes van richting te veranderen. De gelijkmaker kwam er vijf minuten voor tijd alsnog. Romeny speelde Flamingo uit, gaf voor en zag Oroz de bal over zijn eigen doellijn werken: 2-2. Meteen daarna was Mohamed Sankoh aan de andere kant gevaarlijk, maar tot een treffer leidde het niet.