Marciano Vink kan zijn ogen niet geloven en zegt twee keer ‘oliedomme’

Zaterdag, 4 februari 2023 om 21:32 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:45

Marciano Vink heeft geen goed woord over voor Gaetano Oristanio na diens rode kaart van zaterdag tegen AZ (1-1). De aanvallende middenvelder van FC Volendam leek na zijn overtreding van achteren op Jordy Clasie nog goed weg te komen met een gele kaart, maar na overleg met de VAR trok arbiter Martin Pérez alsnog rood voor Oristanio. Na die rode kaart wist het tegenvallende AZ alsnog een punt te pakken.

”De wedstrijd kantelde door die oliedomme, oliedomme rode kaart op het middenveld”, aldus de verbaasde Vink na afloop van het Noord-Hollandse onderonsje bij ESPN. ”Dit was heel dom, om op het middenveld een rode kaart te pakken. Je staat 1-0 voor en er is niks aan de hand.” Juist op dat moment komt Clasie aanwandelen en de middenvelder van AZ geeft na het zien van de beelden van de overtreding op hem zijn mening over de rode kaart voor Oristanio.

Jordy Clasie sluit boos en poëtisch af: "Je verspeelt hier gewoon domme punten, punt."#volaz — ESPN NL (@ESPNnl) February 4, 2023

”Ik zei direct al dat het rood was”, opent Clasie, die gelijk de vraag krijgt van verslaggever Pascal Kamperman hoe het met hem gaat na de tackle van Oristanio. De routinier leek veel pijn te hebben, maar hoefde desondanks niet gewisseld te worden. ”Het is oké, het komt goed.” Clasie windt zich meer op over de manier van spelen van AZ in Volendam. ”Al dagen werd er gehamerd op het feit dat we niet te makkelijk vrije trappen moeten weggeven en scherp moeten zijn bij spelhervattingen. Maar we laten het gewoon gebeuren.” Volendam kwam op 1-0 door een afgemeten vrije trap van Carel Eiting die bij de tweede paal werd binnengekopt door Xavier Mbuyamba.

Eiting verschijnt na afloop ook bij ESPN en ook hij brengt de rode kaart voor Oristanio ter sprake. ”Ik heb een gek en dubbel gevoel”, aldus de enigszins teleurgestelde middenvelder van Volendam. ”Het is zo'n moment, ik weet niet of je dat mag zeggen. Maar het heeft niet met de wedstrijd te maken. Het is geen doorgebroken speler of zoiets, maar een los moment.” Vink is het eens met Eiting. ”Het is op het middenveld, zijwaarts en dan maakt hij zo'n tackle van achteren. Ja, ik begrijp dat niet.” De Volendam-speler twijfelt nog wel of rood helemaal terecht was. ”Ik vind het geen rood, maar misschien ben ik wel gekleurd.” Vink geeft gelijk aan dat Oristanio vol op de achillespezen van Clasie ging staan, waarna Eiting overtuigd is. ”Zonde.”

Het moment dat Gaetano Oristanio Jordy Clasie van achteren neerlegt.