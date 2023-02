Inter-trainer Simone Inzaghi heeft harde boodschap voor Milan Skriniar

Zaterdag, 4 februari 2023 om 21:02 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 02:28

Milan Skriniar is niet langer de aanvoerder van Internazionale, zo bevestigt trainer Simone Inzaghi zaterdag. Afgelopen transferperiode werd bekend dat de verdediger naar Paris Saint-Germain vertrekt, al was het lange tijd onduidelijk of die transfer in de winter of in de zomer plaats zou vinden. Inter en PSG bereikten geen akkoord en dat betekent dat Skriniar tot de zomer speler van eerstgenoemde club is. De Slowaak is in zijn resterende tijd in Milaan echter geen aanvoerder meer.

Skriniar wilde graag deze winter de overstap naar Parijs maken en was lange tijd in afwachting van een akkoord tussen de clubs. Zo bood PSG tien miljoen euro, maar wilde Inter naar verluidt minimaal het dubbele zien om in te stemmen met een voortijdig vertrek. De Fransen gingen daar echter niet in mee, waardoor Skriniar tot het einde van het seizoen in Italië voetbalt. Zonder Skriniar wist Inter de laatste twee wedstrijden in de Serie A in winst om te zetten. Inzaghi liet zaterdag op de persconferentie in aanloop naar de derby tegen AC Milan op zondag weten dat de aanvoerdersband van Skriniar wordt afgepakt. "Ik beoordeel zijn keuzes niet, maar de unieke man en speler die hij is", begon de oefenmeester lovend. "Hij is een geweldige speler die iedere dag hard werkt. Hij zal zeer waarschijnlijk meedoen in de wedstrijd."

Toen Inzaghi vervolgens gevraagd werd naar het aanvoerderschap van de mandekker, antwoordde hij dat er 'hiërarchieën' zijn. "Vanwege wat er gebeurd is, zal Skriniar niet langer onze aanvoerder zijn", luidde de harde boodschap. "Daar hebben we het al uitgebreid met hem over gehad." Inzaghi gaf aan dat Samir Handanovic de aanvoerder is, maar de Sloveen is vanwege de aanwezigheid van André Onana niet langer verzekerd van een basisplaats. "Daarna wordt de aanvoerder bepaald op basis van speeltijd: Brozovic, D'Ambrosio, Lautaro (Martínez, red.). Het zal van tijd tot tijd veranderen."

Zondag staat dus de Derby della Madonnina op het programma en het is de vraag hoe Skriniar ontvangen zal worden door het Inter-publiek. "Hoe de fans op hem zullen reageren?", herhaalt Inzaghi een vraag uit de perszaal. "Ik heb geen boodschap voor de fans. Ik zie hem elke dag werken en dat doet hij geweldig. Deze dingen gebeuren en in het voetbal heb je verschillende agenda's, daar moet je aan wennen." Sinds de zomer van 2017 kwam Skriniar liefst 252 keer uit voor de Milanezen en met elf doelpunten en vijf assists had hij ook aanvallend een bijdrage. De mandekker ontpopte zich tot sterkhouder in de defensie en vormt regelmatig een centraal verdedigingsduo met Stefan de Vrij.