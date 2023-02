AZ wordt wakker na domme rode kaart maar verzuimt koppositie te pakken

AZ is zaterdag op het nippertje ontsnapt aan de eerste nederlaag na de winterstop. Pascal Jansen, die een heel leger aan spelers miste, zag zijn tegenvallende elftal met 1-1 gelijkspelen tegen FC Volendam. Xavier Mbuyamba leek met zijn doelpunt de held van de thuisclub te worden, maar het was Jens Odgaard die met zijn zevende treffer van het seizoen in de slotfase een punt redde voor AZ. Volendam stond toen met tien man na een rode kaart voor Gaetano Oristanio. De Alkmaarders laten dus de kans liggen om de koppositie voorlopig over te nemen van Feyenoord.

AZ moest het in Volendam stellen zonder een reeks aan gevestigde namen: Dani de Wit, Riechedly Bazoer, Bruno Martins Indi, Zinho Vanheusden, Maxim Dekker en Sam Beukema konden vanwege diverse redenen niet meedoen. Hierdoor waren er onder meer basisplaatsen voor Wouter Goes (18) die zijn debuut maakte, en Myron van Brederode (19). De later wel trefzekere Mbuyamba gaf in de beginfase al een waarschuwing af met een kopbal die maar net naast vloog. Volendam maakte een gretige indruk in de eerste helft en AZ had daar duidelijk veel moeite mee. Desondanks bereikten de bezoekers de rust met een gelijke stand.

Volendam toonde ook na rust zijn aanvallende intenties en het was Gaetano Oristanio die na een goede actie maar net over schoot. Met ruim een uur op de klok werd de aanvalslust eindelijk beloond. Muyamba kopte bij de tweede paal raak uit een afgemeten voorzet vanaf links van Carel Eiting: 1-0. Jansen besloot gelijk om de deze week van Sparta Rotterdam overgenomen Sven Mijnans te laten debuteren in het AZ-shirt. Kort daarna hield Mathew Ryan AZ op de been met een redding op een knal van Brian Plat. Volendam maakte het zichzelf heel lastig toen Oristanio na een check van de VAR niet geel maar rood kreeg na een smerige overtreding van achter op Jordy Clasie.

Vangelis Pavlidis had de gelijkmaker op zijn schoen, maar de aanvalsleider van AZ schoot hoog over in kansrijke positie. De gelijkmaker kwam er toch in de 83ste minuut. Een voorzet vanaf rechts van de mee opgekomen Yukinari Sugawara kwam uiteindelijk terecht bij Odgaard, die niet aarzelde en de bal in de linkerhoek knalde: 1-1. AZ bleef tot het einde, inclusief vijf minuten aan blessuretijd, knokken voor de winst en de koppositie, maar die zo gewenste overwinning kwam er uiteindelijk niet in Volendam.

