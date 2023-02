Been en Kwakman voorspellen spits- en nummer 10-positie Feyenoord - PSV

Zaterdag, 4 februari 2023 om 20:15 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:57

Mario Been denkt dat Arne Slot ervoor kiest om tegen PSV opnieuw met Santiago Giménez in de spits te spelen. Dat vertelt de analist zaterdagavond in De Eretribune. Been vindt Giménez meer een spits dan Danilo. Arnold Bruggink geeft aan dat hij ook voor de Mexicaan zou kiezen, daar hij vorige week tegen FC Twente (1-1) een goede wedstrijd speelde.

“Ik verwacht dat Slot wel weer met Giménez in de spits zal spelen”, blikt Been vooruit op de kraker tussen Feyenoord en PSV van zondagmiddag. Presentator Jan-Joost van Gangelen vraagt hem vervolgens of Giménez de spitsenstrijd nu definitief heeft gewonnen van Danilo. “Dat is moeilijk”, antwoordt Been. “Maar ik vind hem agressiever, ik vind hem meer een echte spits dan Danilo. Danilo is misschien in de kleine ruimte beter, maar Giménez is wel echt alleen maar op zoek naar die goal. En het is een gozer die oorlog maakt en bezig is en weet waar het om gaat. Ik denk dat Feyenoord wel zo’n type nodig heeft.”

Bruggink denkt ook dat Slot er goed aan doet om met Giménez te starten, kijkend naar de achterhoede van PSV. “Hij was vorige week misschien wel de beste man op het veld. Slot was daar zelf ook best wel duidelijk over, dat hij het zo ging doen.” De 21-jarige spits was dit seizoen lange tijd vooral als invaller belangrijk. Vorige week maakte hij tegen Twente zijn eerste treffer als basisspeler.

Vervolgens zoomen de analisten in op PSV, dat dit seizoen met veel verschillende basisopstellingen heeft gespeeld. “Die moeten nu ook wel eens naar een vast elftal toe gaan werken”, adviseert Kees Kwakman. “Dat klinkt heel gek na de winterstop, maar ja, die hebben ook met allerlei dingen te maken gehad. Spelers die weg zijn gegaan, blessures, keuzes die Van Nistelrooij maakte... Dan had Max weer wat, dan werd Mauro (Júnior, red.) weer geschorst, dus hij moest ook steeds weer gaan wisselen. Nu moet hij, als iedereen fit blijft, kijken naar een vast elftal. Ik denk dat ook in die opstelling duidelijkheid en stabiliteit het beste is voor PSV.”

Als het aan Kwakman ligt, staat Joey Veerman zondagmiddag opnieuw in de basis. De middenvelder moest in januari meerdere keren genoegen nemen met een reserverol, maar mocht het vorig weekend tegen Go Ahead Eagles (2-0 winst) weer vanaf de eerste minuut laten zien. “Ik zou hem op de nummer 10-positie plaatsen”, aldus Kwakman. “Ik denk dat Sangaré en Veerman samen als verdedigend middenveld te kwetsbaar is. Dus die combinatie zou ik zondag niet doen, in zo’n grote wedstrijd.”