Ten Hag grijpt rood voor Casemiro aan om ‘inconsequentheid’ aan te kaarten

Zaterdag, 4 februari 2023 om 20:07 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:07

Wout Weghorst staat er goed op bij Erik ten Hag. De manager van Manchester United is zeer gelukkig met de inbreng van de boomlange spits in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace (2-1) van zaterdag. Weghorst wist niet tot scoren te komen op Old Trafford en werd binnen het uur gewisseld, maar wat hij wel toevoegde aan het spel van the Red Devils stemt zijn trainer zeer tevreden.

Ten Hag krijgt na afloop bij Viaplay de vraag of Weghorst ondanks alle fysieke arbeid die hij levert nog zoekende is. ”Ik vind dat hij uitstekend gespeeld heeft”, zo luidt het antwoordt van de Nederlandse manager. ”In het druk zetten en in het zijn van een aanspeelpunt. Maar op een gegeven moment ga je tactisch wisselen om er meer beweging achter te krijgen. En om wat meer variatie in je aanvalsspel te krijgen. En om de tegenstander, die zich heeft gefocust op Wout Weghorst. We wilden een ander type speler brengen en dat had denk ik direct effect.” Weghorst werd vervangen door Alejandro Garnacho en kort daarna bracht Marcus Rashford zijn ploeg op een 2-0 voorsprong.

??? @bartnolles in gesprek met Erik ten Hag over de indruk die Weghorst maakt: "Ik vind dat hij uitstekend gespeeld heeft. In het druk zetten en aanspeelpunt zijn. Op een gegeven moment ga je tactisch wisselen."#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/mmfG9cR5MX — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 4, 2023

Casemiro

Ten Hag gaat ook dieper in op de rode kaart voor Casemiro in de slotfase. De Braziliaanse middenvelder moest vertrekken toen hij tijdens een opstootje Will Hughes bij de strot greep. ”Het gaat om de inconsequentie, niet alleen in deze wedstrijd”, foetert de winnende coach. ”Eerder tegen Palace (1-1, red.) wordt Martínez het licht uit de ogen geslagen en komt daar geen ingreep van de VAR. En vandaag wel. Ik denk dat er nog veel meer spelers bij dit akkefietje ook een booking hadden kunnen krijgen of misschien wel erger. Het begint natuurlijk met een grove overtreding op Antony, waarbij een groot risico is op een blessure. En dan wordt er niet ingegrepen.”

Rood voor Casemiro ?? Niet veel later scoort Crystal Palace de aansluitingstreffer. Weet United de wedstrijd alsnog over de streep te trekken? ?? ?? https://t.co/2599wiNIo3#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/eUR1Byt0Jc — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 4, 2023

”En dat is vervelend, maar onze spelers moeten zich wel beheersen”, geeft Ten Hag mee aan Casemiro. ”Maar ik ben er wel blij mee hoe we daar staan als team. Dat ze voor elkaar opkomen.” Verslaggever Bart Nolles kan zich niet voorstellen dat Ten Hag blij is met de actie van Casemiro. ”Als je het beeld stil zet, zie je dat hij onze speler probeert te beschermen. Maar de manier waarop hij dat doet, daarmee gaat hij een grens over. Maar nogmaals: bij dat incident gingen meerdere spelers de grens over. Als je dan ingrijpt, moet je consequent zijn.” Ten Hag maakt overigens niet duidelijk welke speler Casemiro exact probeerde te helpen.