Paulo Dybala strooit met passes en bezorgt Mourinho welkome driepunter

Zaterdag, 4 februari 2023 om 19:57 • Jonathan van Haaster

AS Roma heeft zijn kater na de bekeruitschakeling tegen Cremonese weggespoeld. De ploeg van trainer José Mourinho bleek met 2-0 te sterk voor Empoli. Roger Ibañez en Tammy Abraham zorgden op aangeven van uitblinker Paulo Dybala al binnen zes minuten voor de twee doelpunten. Door de overwinning stijgt Roma naar de derde plaats in de Serie A en heeft het nog volop kansen om zich aan het einde van het seizoen te verzekeren van Champions League-voetbal. Empoli staat op een veilige tiende plaats in de middenmoot.

In tegenstelling tot het bekertreffen met Cremonese op woensdag begon Mourinho nu wel met zijn op papier sterkste elf. Dat betekende dat Dybala mocht starten, evenals Lorenzo Pellegrini en Abraham. Zeki Çelik speelde tegen Cremonese een zwakke wedstrijd en maakte bovendien een eigen doelpunt. Mourinho koos ervoor om de Turkse linkermiddenvelder te slachtofferen voor Stephan El Shaarawy. Marash Kumbulla, die ook een zwakke bekerwedstrijd speelde, werd net als Çelik op de bank gehouden. Chris Smalling keerde daardoor terug in het elftal. Aan de kant van Empoli stonden voormalig Eredivisionisten Razvan Marin en Tyronne Ebuehi in de basis.

Roma kwam al binnen twee minuten op voorsprong. Dybala schilderde een hoekschop op het hoofd van Ibañez, die raak kopte: 1-0. Enkele ogenblikken later verdubbelden i Giallorossi de voorsprong en weer was Dybala van groot belang. De Argentijn plaatste dit keer een hoekschop op het hoofd van Abraham, die deed wat Ibañez even daarvoor ook deed: 2-0. Dybala kreeg vervolgens de kans om zelf ook op het scorebord te komen, maar de technicus zag zijn schot rakelings naast gaan. Het spel draaide om de wereldkampioen, die even later zijn derde assist had kunnen hebben. Wederom uit een hoekschop bereikte hij Abraham, die zijn kopbal dit keer ternauwernood gekeerd zag worden door doelman Guglielmo Vicario. Ebuehi kon vlak voor rust wat terugdoen, maar zijn schot in de zestien ging rakelings over.

Het was een klein wonder dat Roma vlak na de onderbreking niet op 3-0 kwam. Eerst stuitte Dybala op Vicario, die in de rebound wederom handelend op moest treden na een schot van Gianluca Mancini. Vicario kreeg de bal dit keer niet goed weg en Abraham kreeg decimeters voor het doel de kans om de 3-0 binnen te koppen, maar stuitte op de voet van Vicario. In het tweede bedrijf hoefde Roma de aanval niet per se meer te zoeken, terwijl Empoli kwaliteit ontbeerde om het Roma echt lastig te maken. Tommaso Baldanzi probeerde het nog wel met een schot, maar Rui Patrício kon keren. Mourinho haalde Dybala na zeventig minuten naar de kant en in het slot bleven grote kansen uit.