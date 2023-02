Tete klopt op Oranje-deur: ‘Had Mudryk, Madueke en Sterling in zijn broekzak'

Zaterdag, 4 februari 2023 om 19:23 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:48

Kenny Tete heeft veel lovende reacties ontvangen na afloop van de Londense derby tussen Chelsea en Fulham (0-0) van vrijdagavond. De 27-jarige rechtsback speelde een ijzersterke wedstrijd en werd door Sky Sports zelfs uitgeroepen tot Man van de Wedstrijd. De directe tegenstanders van Tete, Mykhaylo Mudryk (eerste helft) en Noni Madueke (tweede helft), konden nauwelijks gevaar stichten. Volgens Engelse media kon dat niet los worden gezien van het spel van Tete.

Sky Sports beoordeelde het optreden van Tete met een 8. Zaterdagmiddag blikte analist Michael Dawson op de tv-zender nog terug op het spel van Tete. “Tete was magnifiek. Hij was overal. Backs denken vandaag de dag vaak aan aanvallen en naar voren gaan, maar hij deed het allebei. Hij sprintte ook zo snel mogelijk terug, als dat nodig was. Hij speelde briljant, van begin tot eind”, klonk het lovend.

A King Kenny masterclass. ??#CHEFUL — Fulham Football Club (@FulhamFC) February 3, 2023

Ook andere media waren ronduit positief. Zo gaf The Daily Mail Tete een 7,5. Van 90min kreeg de veertienvoudig international zelfs een 9. “Hij zorgde voor een paar spectaculaire ingrepen op cruciale momenten. Eerst had hij Mudryk in zijn broekzak, en later ook Madueke en Sterling”, luidde de toelichting van laatstgenoemd medium. Op Twitter sprak Fulham na afloop van de wedstrijd van een King Kenny Masterclass. Daarnaast plaatste de club een tweet met een aantal statistieken. Zo was Tete tegen Chelsea goed voor zeven voorzetten, drie intercepties en won hij liefst tien persoonlijke duels.

Ook Tete zelf blikte na afloop van de wedstrijd terug op zijn spel. “Het was een ongelooflijke wedstrijd. Niet alleen van mij, maar van de hele verdediging. Ik ben heel blij dat ik ben uitgeroepen tot Man van de Wedstrijd. Ik voelde me goed vandaag. Ik denk dat we als team goed speelden, daardoor kon ik mijn kwaliteiten tonen. Het was niet makkelijk, maar ik moest gewoon mijn duels winnen. Ik ben blij dat ik het team zo kan helpen.”

Nederlands elftal

Mogelijk zorgt het goede spel van Tete ervoor dat hij zich in de kijker weet te spelen bij bondscoach Ronald Koeman. Zijn laatste interland speelde de rechtsback op 24 maart 2021 onder bondscoach Frank de Boer. Nederland verloor toen met 4-2 van Turkije. Concurrenten voor de rechtsachterpositie bij het Nederlands elftal zijn onder meer Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong, Hans Hateboer en Devyne Rensch.