Klopp weigert journalist te woord te staan na enorme vernedering van Liverpool

Zaterdag, 4 februari 2023 om 21:34 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:34

Jürgen Klopp verschuilt zich niet achter excuses na de beschamende 3-0 nederlaag van Liverpool tegen Wolverhampton Wanderers van zaterdag. De manager van de kwakkelende middenmoter zag zijn elftal dramatisch starten met twee tegendoelpunten in de eerste twaalf minuten. Liverpool wist zich daar niet van te herstellen, al blijft Klopp ondanks alles toch positief naar de toekomst kijken. De Duitse oefenmeester weigerde een journalist van The Athletic na de vernedering te woord te staan.

Op de persconferentie na afloop van het verloren Premier League-duel met the Wolves weigerde Klopp journalist James Pearce van The Athletic te antwoorden. De manager werd gevraagd waarom Liverpool dit seizoen zo vaak slecht aan wedstrijden start. "Het is echt lastig om met je te praten, als ik honderd procent eerlijk ben, doe ik dat liever niet", zei hij tegen Pearce. "Je weet waarom... voor alle dingen die je hebt geschreven. Als iemand anders die vraag wil stellen, dan zal ik die beantwoorden."

”De eerste vijftien minuten kan ik echt niet verklaren, maar dat mag echt niet gebeuren”, verwees de verbouwereerde Klopp bij Viaplay naar het eigen doelpunt van Joël Matip en de 2-0 van Craig Dawson. ”Dat zal echt moeten veranderen. Maar nogmaals: voor het eerste kwartier heb ik echt geen verklaring, het spijt me. Als je op deze manier aan een wedstrijd begint, dan verdien je ook niets.” Klopp maakte in de dug-out een woedende indruk na het eigen doelpunt van Joël Matip en de 2-0 van Craig Dawson in de eerste twaalf minuten van de ontmoeting op Molineux.

Klopp reageert op de nederlaag tegen Wolves: ??? "For the first 15 minutes, I have no explanation. I am so disappointed."#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/jbWkDDgrZi — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 4, 2023

Klopp kreeg vervolgens de vraag hoe hij Liverpool weer aan het winnen krijgt, nu er vier duels op rij niet is gewonnen in de Premier League. ”We moeten analyseren waar de problemen zitten. De eerste vijftien minuten waren zo teleurstellend en frustrerend. Op zo'n manier starten is echt een doodzonde, maar toch overkwam het ons. Dat zullen we onmiddellijk moeten veranderen. We hebben genoeg tijd om ons voor te bereiden op het volgende duel (met Everton op 13 februari, red.). Zij hebben gewonnen (1-0 tegen Arsenal, red.) en zullen daar vertrouwen uit putten.”

”We zullen tegen Everton moeten laten zien waar we toe in staat zijn. Maar het is afwachten wat er tot die wedstrijd gaat gebeuren bij ons. Ik ben momenteel zó ontzettend teleurgesteld”, aldus Klopp, die tijdens zijn analyse een paar keer zucht als hij de doelpunten van the Wolves voorbij ziet komen en zelfs 'wow' zegt bij de 2-0. Liverpool is inmiddels afgezakt naar de tiende plaats in de Premier League. Het gat naar de Champions League-plaatsen bedraagt maar liefst dertien punten.