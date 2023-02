Spits die koppel vormde met Totti laat niets heel van ‘gluiperige’ Mourinho

Zaterdag, 4 februari 2023 om 23:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:59

Antonio Cassano heeft zich bijzonder negatief uitgelaten over AS Roma-trainer José Mourinho. De Italiaan was te gast in de podcast BoboTV van oud-spits Christian Vieri en stelde daarin onder meer dat 'Mourinho nooit een toptrainer is geweest'. Cassano vindt dat de trainer zijn successen bereikte 'omdat hij wist om te gaan met de media'.

Cassano maakte in de zomer van 2001 de overstap van Bari naar Roma en maakte furore in het team dat het seizoen daarvoor de landstitel veroverde. Cassano vormde in de vijf jaar dat hij voor i Giallorossi uitkwam met grote regelmaat een succesvol koppel met clubicoon Francesco Totti. Vijftien jaar na het vertrek van Cassano werd Mourinho aangesteld en hij won in zijn eerste seizoen direct de Conference League, door onder meer moeizaam met Vitesse en Feyenoord af te rekenen. Dit seizoen leek de halve finale van de Coppa Italia voor het grijpen, maar laagvlieger Cremonese bleek mede door Cyriel Dessers te sterk (1-2). Die uitschakeling verwijt Cassano de Portugese oefenmeester. "Die prestatie wilde me laten kotsen. Hij weet niet hoe je een team samenstelt. Zelfs met je B-team moet je Cremonese verslaan."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Mourinho is nooit een toptrainer geweest, hij wist alleen om te gaan met de media en was communicatief geweldig", vervolgt Cassano. "Hij is goed in de omgang met grote spelers, maar niet met de spelers die niet zo goed zijn. Het is te makkelijk om alleen goed om te kunnen gaan met grote spelers. Het is gewoon ramp na ramp bij Roma. Hij kreeg het voor elkaar om geld uit te geven aan Nemanja Matic en Rui Patrício, dat waren zijn beslissingen. Te vaak gedraagt hij zich gluiperig." De laatste tijd gaat het bij Roma vooral om Nicolò Zaniolo. De spelmaker wilde graag vertrekken uit Rome, maar na een ware transfersoap kwam het niet van een vertrek. "Hij (Mourinho, red.) praat alleen maar over Zaniolo, maar niet over het schijtvoetbal dat Roma speelt. De laatste keer dat Roma goed voetbal speelde was anderhalf jaar geleden."

Karsdorp

Cassano haalt ook de affaire rondom Rick Karsdorp aan als bewijsstuk waarom Mourinho het niet goed zou doen. De Nederlander werd na het duel met Sassuolo door Mourinho beschuldigd van 'verraad', nadat Karsdorp die wedstrijd een bijzonder zwakke indruk achterliet. Laatstgenoemde kwam sindsdien niet meer in actie in een officieel duel van Roma. "Het was een ramp van Mourinho", verwijst Cassano naar de zaak-Karsdorp. "Hij zonderde hem af, hield hem weg van het team en beledigde hem in het bijzijn van iedereen. Nu komt Karsdorp terug, maar niemand weet waarom. Het is een zooitje." Roma staat momenteel derde in de Serie A en dingt derhalve nog volop mee om een Champions League-ticket voor volgend seizoen. In de play-offs van de Europa League is Red Bull Salzburg later deze maand de tegenstander.