Fikse tegenvaller voor Feyenoord: Bijlow breekt pols en ontbreekt tegen PSV

Zaterdag, 4 februari 2023 om 19:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:08

Justin Bijlow ontbreekt zondag bij Feyenoord in de topper tegen PSV. De doelman ligt er voor langere tijd uit wegens een breuk in de pols, zo melden de Rotterdammers via de officiële kanalen.

Bijlow trainde vrijdag nog wel gewoon volledig en toen leek het erop dat hij gewoon onder de lat zou staan in de Eredivisie-kraker. Normaal gesproken kiest trainer Arne Slot nu voor Timon Wellenreuther als keeper.

Bijlow verkeert de laatste weken in een goede vorm, waardoor zijn absentie zeer ongelegen komt voor Slot. De 25-jarige doelman redde vorige week tegen FC Twente (1-1) nog zeer knap op een inzet van Vaclav Cerny van dichtbij, waardoor de Rotterdamse club een punt pakte in Enschede. In negentien duels tot dusver in de Eredivisie maakte Bijlow pas zestien keer de gang naar het net. Alleen Lars Unnerstall (twaalf) kreeg minder tegendoelpunten te verwerken in deze jaargang.

In de afgelopen seizoenen werd Bijlow geplaagd door diverse blessures, maar dit jaar was de sluitpost juist voor een langere periode fit. Volgens Feyenoord ligt de sluitpost er 'voor langere tijd uit' wegens een breuk in zijn pols. Wellenreuther lijkt zondag de logische vervanger van Bijlow in de derde topwedstrijd van Feyenoord in de Eredivisie op rij.

Feyenoord verloor dit seizoen pas een keer in de Eredivisie: PSV was in september vorig jaar in een spectaculaire wedstrijd met 4-3 te sterk voor de koploper uit Rotterdam. Ondanks die nederlaag staat Feyenoord momenteel vier punten voor op de opponent uit Eindhoven, waar de laatste tijd de nodige onvrede lijkt te zijn over het vertoonde spel onder trainer Ruud van Nistelrooij.