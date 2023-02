Messi en Hakimi poetsen openingsgoal Van den Boomen met fraaie treffers weg

Zaterdag, 4 februari 2023 om 18:57 • Jordi Tomasowa

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond een nipte zege geboekt in de Ligue 1. De ploeg van trainer Christophe Galtier won met 2-1 van Toulouse dankzij treffers van Achraf Hakimi en Lionel Messi. Branco van den Boomen zette de bezoekers voor rust nog uit een directe vrije trap op voorsprong. Door de zege komt koploper PSG op 54 punten, Toulouse blijft twaalfde.

Galtier kon geen beroep doen op een groot aantal belangrijke krachten. Neymar bleek nog niet fit, terwijl de oefenmeester het ook moest stellen zonder Sergio Ramos en Kylian Mbappé. Het tweetal viel tijdens de zege op Montpellier (1-3) geblesseerd uit. Marco Verratti zat daarnaast nog een schorsing uit. Bij Toulouse konden Van den Boomen, Stijn Spierings en Zakaria Aboukhlal rekenen op een basisplaats, clubtopscorer Thijs Dallinga begon op de bank.

???????????? ?????? ?????? ???????????? ??

De Nederlander schiet uit een vrije trap raak en zet Toulouse op voorsprong





PSG zag de ziekenboeg na een klein kwartier verder volstromen, toen Renato Sanches geblesseerd uitviel. De middenvelder werd vervangen door de zeventienjarige El Chadaille Bitshiabu. De thuisploeg wist in de openingsfase nauwelijks tot een serieuze mogelijkheid te komen. Fabián Ruiz deelde een speldenprik uit met een afstandsschot dat rakelings over ging, waarna Van den Boomen de ban uit het niets namens de bezoekers wist te breken. De Nederlander verschalkte PSG-doelman Gianluigi Donnarumma met een directe vrije trap: 0-1.

Messi moest de Parijzenaren vervolgens bij de hand nemen en dit deed bijna door een indraaiende hoekschop ineens binnen te schieten. Maxime Dupé kon de hoekschop van de Argentijnse sterspeler nog net toucheren, waarna de bal op de paal belandde. PSG kwam luttele minuten later met de schrik vrij, nadat Anthony Rouault de marge dacht de verdubbelen. De verdediger was trefzeker met het hoofd, maar zag een streep door zijn goal gaan vanwege buitenspel. Hakimi bracht de koploper van de Ligue 1 voor rust toch terug in de wedstrijd door vanaf de rand van de zestien met zijn mindere linkerbeen op fraaie wijze de lange hoek te vinden: 1-1.

Hakimi op z'n Messiaans!

De rechtsback van PSG schiet met zijn chocoladebeen heerlijk raak



Het staat weer gelijk in Parijs: 1-1!

In het tweede bedrijf was het Messi die PSG bij de hand nam. De aanvaller kreeg de bal voor zijn voeten op de rand van het strafschopgebied en vond vervolgens de linkerbenedenhoek: 2-1. De achterstand bleek een flinke tik voor Toulouse, dat eigenlijk niet verder kwam dan een afstandsschot van Fares Chaibi. Ook het inbrengen van Dallinga mocht uiteindelijk niet baten. Messi was in de slotseconden nog dicht bij zijn tweede treffer, maar schoot nogmaals op de paal.

Messi is wéér de man!

De Argentijn krult de bal heerlijk in de goal en zet PSG op voorsprong tegen Van den Boomen & Co: 2-1