United en Ten Hag pakken de volle buit na vechtwedstrijd op Old Trafford

Zaterdag, 4 februari 2023 om 17:57 • Noel Korteweg • Laatste update: 18:15

Manchester United heeft zaterdagmiddag in een vermakelijk duel op Old Trafford de volle buit gepakt tegen Crystal Palace: 2-1. De ploeg van Erik ten Hag kwam dankzij doelpunten van Bruno Fernandes en Marcus Rashford op een comfortabele voorsprong, maar na een rode kaart van Casemiro vocht Palace zich terug in de wedstrijd. Het slotoffensief van de bezoekers bleef uiteindelijk echter bij de aansluitingstreffer van Jeffrey Schlupp. United stijgt door de overwinning naar plek drie in de Premier League, terwijl Palace de nummer twaalf blijft.

Ten Hag voerde twee wijzigingen door in zijn basiselftal vergeleken met de competitiewedstrijd tegen Arsenal (3-2 verlies) van ruim twee weken geleden. Fred en Casemiro waren de vervangers van Christian Eriksen en Scott McTominay. Wout Weghorst stond voor de zesde keer op rij in de basis bij the Red Devils. Tyrell Malacia zat op de bank op Old Trafford, net als kersverse aanwinst Marcel Sabitzer. Aan de kant van Palace moest Jaïro Riedewald het doen met een rol als wisselspeler.

United ging op zoek naar de vroege openingstreffer en met de hulp van Will Hughes zou het die krijgen. Een voorzet van Rashford vanaf de linkerkant belandde op de arm van de Engelse middenvelder, waarna scheidsrechter Andre Marriner naar de stip wees. Fernandes ging achter de bal staan en stuurde Vicente Guaita de verkeerde kant op: 1-0. Minuten later moest de Spaanse doelman reddend optreden na een kopbal van Weghorst. Schoten van Antony (gered door Guaita) en Rashford (naast) bezorgden the Mancunians eveneens niet de gewenste verdubbeling van de score. Ook Fred was dicht bij een treffer, maar het schot van de Braziliaan vloog net naast. David De Gea kreeg tot vlak voor rust weinig te doen. Toch moest de ervaren doelman nog handelend optreden na een schot van Schlupp.

Palace kwam goed uit de kleedkamer na rust, maar het kon niet voorkomen dat United in de zestigste minuut de marge uitbreidde naar twee. Luke Shaw gaf de bal hard en laag voor op Rashford, waarna de man in vorm alleen maar de binnenkant van zijn voet tegen die voorzet hoefde te zetten om te scoren: 2-0. Kort daarna moest de thuisploeg met tien man verder. Casemiro kon zich tijdens een opstootje namelijk niet beheersen en greep Hughes bij zijn keel. Marriner werd door de videoscheidsrechter naar het scherm geroepen en besloot om Casemiro een rode kaart te geven, waardoor United met een man minder verder moest.

Palace rook daardoor zijn kans en kwam via Marc Guéhi dicht bij de aansluitingstreffer, maar de verdediger zag zijn kopbal op fenomenale wijze gered worden door De Gea. De Spaanse sluitpost moest uit de hoekschop die daarop volgde wél vissen. Het was namelijk Schlupp die een mispeer van Cheick Doucouré promoveerde tot doelpunt: 2-1. De bezoekers kregen na die aansluitingstreffer steeds meer geloof in een resultaat en zochten het doel van De Gea meer en meer op. United had het daardoor even moeilijk. Ten Hag bracht tijdens het slotoffensief van de uitploeg Sabitzer – die daardoor zijn debuut voor United maakte – voor meer stabiliteit op het middenveld na het wegvallen van Casemiro. In de absolute slotfase kwamen ook Victor Lindelöf en Harry Maguire binnen de lijnen. Ten Hag en zijn ploeg hielden uiteindelijk stand en pakten daardoor de volle buit. De eerstvolgende competitiewedstrijd van United is aanstaande woensdagavond tegen rivaal Leeds United.