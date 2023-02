Liverpool zakt steeds verder weg in Premier League na nieuw debacle

Zaterdag, 4 februari 2023 om 17:55 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:03

Liverpool heeft zaterdagmiddag opnieuw een ruime nederlaag geleden in de Premier League. Op bezoek bij Wolverhampton Wanderers verloor de ploeg van Jürgen Klopp met 3-0. Door een eigen doelpunt van Joël Matip werd de score geopend, waarna Craig Dawson en Rúben Neves voor de andere treffers tekenden. Door de nederlaag blijft Liverpool steken op de tiende plek in de Premier League, terwijl the Wolves van de achttiende naar de vijftiende plek klimmen.

Liverpool, dat afgelopen week in de FA Cup met 2-1 verloor van Brighton & Hove Albion, trad zaterdag ten opzichte van dat duel met twee andere namen aan. Matip keerde terug in het hart van de verdediging, wat ten koste ging van Ibrahima Konaté. Voorin stond Darwin Núñez in de spits, waardoor Harvey Elliott genoegen moest nemen met een reserverol. Cody Gakpo, die tegen Brighton nog in de spits stond, verhuisde naar de linkerflank. Wolverhampton begon met vier andere namen dan in het vorige duel (tegen Manchester City, 3-0 nederlaag): onder meer de van West Ham United overgekomen Dawson mocht het vanaf het begin laten zien, en maakte zodoende zijn debuut voor Wolverhampton.

Liverpool kende een dramatische start in het Molineux Stadium: al na twaalf minuten stond het met 2-0 achter. Na vijf minuten veranderde Matip een voorzet van Hee-Chan Hwang ongelukkig van richting (1-0), waarna Dawson een afvallende bal na een vrije trap snoeihard binnenschoot: 2-0. Wolverhampton zat al vroeg op rozen, maar mocht doelman José Sá bedanken dat het niet vlak daarna 2-1 werd, toen de Portugees een poging van Núñez prachtig uit de hoek tikte. Nadat ook Mohamed Salah niet voor de aansluitingstreffer kon zorgen (hij schoot over), was Wolverhampton na een klein half uur juist dicht bij de 3-0. Matheus Nunes veroverde de bal van Matip, maar schoot het leer recht op Alisson Becker af.

Ook in de tweede helft was Liverpool een aantal keer dicht bij de aansluitingstreffer, en bij vlagen was het een wonder dat die niet viel. Zo werden twee pogingen van Andrew Robertson geblokt, schoot Salah op aangeven van Gakpo naast en schoot Núñez de bal oog in oog met Sá recht op de keeper af. Uit een counter besliste Wolverhampton het duel vervolgens: de snelle Adama Traoré werd diep gestuurd en gaf laag voor op Neves, waarna de Portugees voor de 3-0 tekende. Een nieuwe afslachting in het toch al zo desastreuze seizoen van Liverpool was daarmee een feit.