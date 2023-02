Eerste goal van Haller voor Dortmund mooiste moment tijdens ruime zege

Zaterdag, 4 februari 2023 om 17:23 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:39

Borussia Dortmund heeft zaterdagmiddag de vierde competitiezege op rij geboekt. Die Borussen waren in eigen huis met 5-1 te sterk voor SC Freiburg dankzij doelpunten van Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi, Sébastian Haller, Julian Brandt en Giovanni Reyna. Lucas Höler deed op slag van rust nog iets terug voor de bezoekers. Het was het eerste officiële doelpunt van Haller in dienst van de Duitsers. De spits miste een groot deel van dit seizoen vanwege zijn strijd tegen teelbalkanker.

Dortmund-trainer Edin Terzic begon met Haller in de basis. De ex-Ajacied startte voor de tweede wedstrijd op rij vanaf de aftrap nadat hij al in de twee voorgaande duels een half uur voor tijd was ingevallen. Verder stonden ook onder anderen Marco Reus, Jude Bellingham, Emre Can en Brandt in de basis. Youssoufa Moukoko zat op de bank, net als Donyell Malen. Aan de kant van Freiburg stond Mark Flekken onder de lat. Ook ex-PSV’er Ritsu Doan kon op een basisplaats rekenen.

Het duel in het Signal Iduna Park begon met twee razendsnelle gele kaarten voor Kiliann Sildillia. De Franse verdediger ging binnen twee minuten twee keer op de bon en moest het veld daardoor al vroeg in de wedstrijd verlaten met een rode kaart. Zowel Bellingham als Niklas Süle namen het doel van Flekken vervolgens onder vuur, maar Freiburg hield voorlopig nog stand. Dortmund kwam na ruim een half uur spelen alsnog op voorsprong. Schlotterbeck, die Freiburg afgelopen zomer voor twintig miljoen euro inruilde voor BVB, nam de openingstreffer voor zijn rekening.

De bal kwam uit een corner bij de verdediger terecht, die vervolgens uit een zeer moeilijke hoek raak schoot en zijn oude werkgever pijn deed: 1-0. Dortmund ging na die treffer op zoek naar het tweede doelpunt, maar kort voor rust kwam Freiburg opeens op gelijke hoogte. De bal – die door Doan tot twee keer toe wat gelukkig werd meegenomen – viel voor de voeten van Höler, die niet nadacht en in één keer uithaalde. De Duitser zag zijn inzet in de korte hoek binnenrollen: 1-1. Dortmund stelde nog geen drie minuten na de start van het tweede bedrijf orde op zaken via Adeyemi.

De thuisploeg nam een korte corner op Can, die vervolgens meegaf op Adeyemi. Na een combinatie met Bellingham kon de jonge Duitser met rechts in de verre hoek binnenschieten: 2-1. Kort daarna volgde het mooiste moment van de wedstrijd. Haller knikte namelijk een afgemeten voorzet van Raphaël Guerreiro binnen, maakte daarmee zijn eerste officiële doelpunt voor Dortmund en vergrootte de marge naar twee: 3-1. De spits wees na zijn doelpunt naar zijn schoen, waar ‘F*ck cancer’ op stond. Haller kreeg in de zestigste minuut een publiekswissel van Terzic. Moukoko was zijn vervanger. Twintig minuten voor tijd nam Brandt met een knap afstandsschot de vierde treffer van Dortmund voor zijn rekening, terwijl Reyna in de tachtigste minuut het vijfde en laatste doelpunt op het scorebord zette: 5-1.

1. FC Union Berlin – FSV Mainz 05 2-1

Union, met zoals gebruikelijk Danilho Doekhi en Sheraldo Becker in de basis, was de betere ploeg in de eerste helft. Na tien minuten zag Jérôme Roussillon zijn schot uit de hoek worden gehaald door doelman Finn Dahmen, waarna een poging van Rani Khedira vlak daarna net naast ging. In de 32ste minuut was het wel raak voor de thuisploeg: een voorzet van Paul Seguin werd in het doel gegleden door Kevin Behrens. Ruim tien minuten voor tijd kreeg Mainz een penalty, nadat Seguin hands had gemaakt in zijn eigen strafschopgebied. Marcus Ingvartsen benutte het buitenkansje en zette zo de 1-1 op het bord. Toch bleven de drie punten in Berlijn, omdat invaller Jordan Siebatcheu in de 84ste minuut met een hard schot voor de 2-1 tekende.

1. FC Köln – RB Leipzig 0-0

In de vermakelijke eerste helft waren de meeste kansen voor de bezoekers. Timo Werner (net naast), André Silva (redding Marvin Schwäbe) en opnieuw Werner (wederom redding Schwäbe) hadden het vizier echter niet op scherp staan. Aan de andere kant van het veld was Köln ook heel dicht bij de openingstreffer, toen Linton Maina eerst de paal raakte en Dejan Ljubicic zijn rebound op de lat zag belanden. Aan het begin van de tweede helft leek Leipzig via Werner op 0-1 te komen, maar de treffer werd afgekeurd omdat er buitenspel aan vooraf was gegaan. Ook in het restant van het duel werd er niet meer gescoord, waardoor Leipzig duur puntenverlies leed.