Kippenvel in Dortmund: Haller overmand door emoties na eerste doelpunt

Zaterdag, 4 februari 2023 om 16:54 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 17:54

Sébastien Haller heeft zaterdagmiddag zijn eerste doelpunt voor Borussia Dortmund gemaakt. De Ivoriaans international zette zijn ploeg in de 51ste minuut op een 3-1 voorsprong tegen SC Freiburg. De 28-jarige Haller stond voor de tweede keer dit seizoen in de basis bij Dortmund, nadat hij in de eerste seizoenshelft vanwege teelbalkanker helemaal niet in actie was gekomen.

Nadat Nico Schlotterbeck en Lucas Höler ervoor gezorgd hadden dat beide teams met een 1-1 stand de rust in gingen, zette Karim Adeyemi Dortmund vlak na rust opnieuw op voorsprong. Drie minuten later zorgde Haller voor de 3-1, door een voorzet van Raphaël Guerreiro binnen te koppen. Het leidde tot grote vreugde bij Haller en zijn teamgenoten.

Afgelopen zomer maakte Haller de overstap van Ajax naar Borussia Dortmund, maar doordat er teelbalkanker bij hem werd geconstateerd, kon de spits lange tijd niet in actie komen voor zijn nieuwe club. In januari maakte de inmiddels herstelde Haller zijn debuut, door in te vallen tegen FC Augsburg. Nadat hij ook tegen FSV Mainz 05 mocht invallen, stond hij tegen Bayer Leverkusen en zaterdag tegen Freiburg in de basis.