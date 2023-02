NAC heeft beet en voorziet Hyballa van verdediger met 45 PL-wedstrijden

Zaterdag, 4 februari 2023 om 16:45 • Wessel Antes • Laatste update: 17:55

Cuco Martina maakt het seizoen af bij NAC Breda, zo laat de club weten via de officiële kanalen. De 33-jarige verdediger was transfervrij en liep in de afgelopen week stage bij de Bredanaars, die nog op zoek waren naar versterking achterin. Martina tekent een contract tot het einde van het seizoen met de optie voor nog een jaar. De 55-voudig international van Curaçao zal maandag nog wel een medische keuring ondergaan.

Martina laat via de clubwebsite weten blij te zijn met de kans die NAC hem geeft. “Ik hoop met mijn ervaring dit jonge team te kunnen steunen en daarmee ook de club te helpen in de volgende stappen.” Met zijn 33 jaar is Martina direct de oudste speler in de selectie van trainer Peter Hyballa. Jarchinio Antonia (32), Ruben Ligeon (30), Roy Kortsmit (30) en Tom Boere (30) completeren het vijftal aan dertigplussers.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Martina zat sinds 1 juli 2022 zonder club, toen zijn contract bij Go Ahead Eagles afliep. Vorig seizoen speelde de Rotterdammer vijftien wedstrijden voor de club uit Deventer. Daarvoor was hij een heel seizoen transfervrij na zijn vertrek bij Everton. Namens the Toffees speelde Martina 21 duels in de Premier League, terwijl hij tijdens zijn dienstverband bij Southampton tot 24 duels op het hoogste niveau van Engeland kwam. In Nederland stond Martina eerder ook onder contract bij FC Twente en Feyenoord.

In de Keuken Kampioen Divisie moet Martina NAC helpen richting deelname aan de play-offs. Momenteel staat de Parel van het Zuiden op de elfde plaats in de competitie. Vrijdagavond was het ADO Den Haag van Dick Advocaat met 2-1 te sterk voor het elftal van Hyballa. NAC trok deze winter naast Martina maar liefst zes versterkingen aan. Naast de eerder genoemde Boere zijn Elías Már Ómarsson, Victor Wernersson, Adam Kaied, Casper Staring en Mathew Garbett allen nieuw bij de club.