Ajax krijgt open sollicitatie: ‘Ik heb mijn ervaringen als technisch directeur’

Zaterdag, 4 februari 2023 om 16:36 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 16:45

Fred Grim staat ervoor open om nog een keer een functie bij Ajax te bekleden. Dat vertelt de 57-jarige oud-doelman aan Ajax Showtime. De momenteel clubloze Grim zou een positie als technisch directeur of een technische functie in het jeugdvoetbal wel zien zitten bij de club uit Amsterdam. Overigens voegt hij daaraan toe dat hij ook openstaat voor andere clubs.

Grim was de afgelopen paar jaar trainer bij RKC Waalwijk en Willem II, maar was in het verleden ook actief als assistent-trainer en keeperstrainer. In maart vorig jaar werd de Amsterdammer ontslagen bij Willem II, en sindsdien is hij clubloos. Toch geeft hij aan graag weer aan het werk te gaan, bij bijvoorbeeld Ajax. “Ik wil graag aan de slag, maar het moet altijd van twee kanten komen. Anders komt het er niet van”, zegt hij tegen Ajax Showtime.

Voorlopig is er echter geen sprake van een dienstverband in Amsterdam, vertelt Grim desgevraagd. “Op dit moment ben ik niet benaderd. Maar één telefoontje en het kan allemaal weer anders zijn. Daar wil ik zeker geen geheim van maken. Ik wil gewoon heel graag aan de slag. Natuurlijk heb ik heel veel jaren Ajax achter mijn naam staan, als jeugdspeler, jeugdtrainer, trainer en assistent-trainer. Ajax is natuurlijk een club waar je een bepaalde binding mee hebt.”

Grim staat open voor een baan als hoofdtrainer, maar ook een technische functie is een optie voor hem. In zijn tijd als hoofdtrainer van Almere City en RKC ging hij bijvoorbeeld al deels te werk als technisch directeur. “Ik heb toen spelers gehaald die ik zelf gescout heb, ik had zelf de contacten met de spelers en de zaakwaarnemers. Dat is dus gewoon het werk van een technisch directeur, dus ook daarin heb ik mijn ervaringen.” Over een rol in de Raad van Commissarissen zegt Grim: “Ik ben nog te jong en heb nog te veel energie daarvoor.”

Ook een baan in het jeugdvoetbal zou Grim zien zitten. “Ik weet ook wel wat daar gevraagd wordt. Ook daar zou ik graag een technische functie in willen hebben en dat hoeft niet alleen bij Ajax zo te zijn. Ik ben gewoon een voetbaldier. Ik wil voetbal kijken en op de hoogte blijven: welke spelers komen eraan? Als je vrij bent, wat is er dan mooier om bij Ajax vier of vijf wedstrijden te kijken op zaterdag?”