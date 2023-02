Besiktas ziet uitstekende competitiereeks eindigen op bezoek bij Sivasspor

Zaterdag, 4 februari 2023 om 16:00 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:04

Besiktas heeft zijn uitstekende reeks in de Süper Lig zaterdagmiddag geen gevolg kunnen geven. De ploeg van Senol Günes, die in de laatste zes competitiewedstrijden vijf keer wist te winnen en één keer gelijkspeelde, ging op bezoek bij Sivasspor ten onder: 1-0. Samuel Saiz tekende voor de enige treffer van de wedstrijd. Besiktas blijft door de nederlaag op de vierde plaats staan, terwijl de thuisploeg naar de twaalfde plek klimt.

Sivasspor kreeg de meeste mogelijkheden in de openingsfase van de wedstrijd. Zo kwamen Dimitrios Goutas, Hakan Arslan en tot twee keer toe Isaac Cofie dicht bij de openingstreffer. Het was uiteindelijk Saiz die Sivasspor op voorsprong zette. Jordy Caicedo fungeerde als aanspeelpunt en gaf vervolgens af op de Spanjaard. Saiz haalde in één keer uit en schoot in de korte hoek achter Besiktas-doelman Mert Günok raak: 1-0.

Besiktas kwam na het tegendoelpunt wat beter in de wedstrijd en nam via Vincent Aboubakar het doel van Sivasspor-keeper Ali Sasal Vural twee keer onder vuur, maar zonder succes. De bezoekers bleven ook in het tweede bedrijf aandringen op de gelijkmaker via onder anderen Amir Hadziahmetovic, Cenk Tosun, Umut Meras en Romain Saïss, maar dat zou niet meer lukken. Sivasspor hield stand en boekte daardoor de tweede competitiezege op rij.