Situatie van Mason Greenwood leidt tot verdeeldheid binnen Manchester United

Zaterdag, 4 februari 2023 om 15:00

De situatie rondom Mason Greenwood leidt tot verdeeldheid binnen Manchester United, zo meldt the Guardian. Alle aanklachten tegen de 21-jarige Engelsman, die een jaar geleden werd opgepakt op verdenking van verkrachting, mishandeling, bedreiging en emotioneel en psychisch misbruik van zijn ex-vriendin Harriet Robson, werden afgelopen donderdag ingetrokken.

The Red Devils voeren momenteel een eigen onderzoek en proces uit, voordat de volgende stappen bepaald worden. The Guardian meldt dat ‘een aanzienlijk deel van het personeel van United diep teleurgesteld zou zijn als Greenwood ooit nog voor de club zou spelen’. Het andere deel ‘voelt een zorgplicht jegens een speler die sinds zijn zevende deel uitmaakt van de club en niet schuldig werd bevonden aan enig misdrijf’.

De Britse krant meldt dat de situatie van Greenwood bij United nog beide kanten op kan gaan. United realiseert zich dat een terugkeer van de Engelsman serieuze gevolgen kan hebben voor de commerciële tak van de club. De wereldwijde sponsoren van de nummer vier van de Premier League houden de beslissing van de club nauwlettend in de gaten. Erik ten Hag wilde vrijdagmiddag tijdens zijn persconferentie niets zeggen over de kwestie. “Ik wil er niets over kwijt. Ik verwijs jullie naar het statement van de club. Op dit moment heb ik daar niets aan toe te voegen.”

Sinds zijn eerste arrestatie begin vorig jaar was Greenwood geschorst bij United en kwam hij geen enkele speelminuut meer in actie. De Engelsman stond jaren bekend als een van de grootste talenten van United. Hij speelde 117 wedstrijden voor the Red Devils, waarin hij goed was voor 33 doelpunten. Nike maakte na zijn arrestatie bekend dat het het sponsorcontract met de aanvaller had verbroken, terwijl ook EA Sports afstand van Greenwood nam door hem te verwijderen uit FIFA 22.