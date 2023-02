Twee oude bekenden geven aan open te staan voor trainerschap bij Ajax

Zaterdag, 4 februari 2023 om 14:48 • Sam Vreeswijk

Frank de Boer en John van ’t Schip hadden allebei wel de nieuwe hoofdtrainer van Ajax willen worden. Dat vertellen beide voormalig Ajacieden bij Viaplay. Ajax koos er deze week na het ontslag van Alfred Schreuder echter voor om John Heitinga in ieder geval tot het einde van dit seizoen aan te stellen als hoofdtrainer.

De Boer, die tussen 2010 en 2016 al aan het roer stond in Amsterdam en de club onder meer naar vier landstitels loodste, geeft aan niet door Ajax benaderd te zijn om weer hoofdtrainer te worden. “Ik heb Edwin (van der Sar, red.) wel gesproken, maar dat was gewoon als vrienden”, aldus de 112-voudig international bij Viaplay. “Ze weten dat als Ajax me nodig heeft, dan zal ik er staan. Maar ik kan ook begrijpen dat ze nu voor John (Heitinga, red.) gaan. Hij zit nu eigenlijk een beetje in dezelfde situatie als ik toen ik instapte.” Na zijn tijd bij Ajax was De Boer ook werkzaam als hoofdtrainer bij Internazionale, Crystal Palace, Atlanta United en het Nederlands elftal, maar daar werd hij telkens ontslagen.

Collega-analist Van ’t Schip geeft bij Viaplay aan wél te zijn benaderd door Ajax, maar dan voor een rol als assistent. “Uiteraard had ik er als hoofdcoach wel oren naar. Maar ik heb ook gekeken naar wat de rol zou zijn, en ik voel me niet een assistent. Ik wens Johnny (Heitinga, red.) natuurlijk heel veel succes.” Van ’t Schip, die tussen 1981 en 1992 als speler uitkwam voor Ajax, was in het verleden meerdere keren werkzaam als assistent bij de Amsterdammers. Daarnaast was hij eindverantwoordelijke bij onder meer Melbourne Heart, PEC Zwolle en Griekenland.

Uiteindelijk werd bekend dat Dwight Lodeweges aangesteld werd als assistent van Heitinga. Volgens Van ’t Schip is dat een goede keuze. “Ik heb aangegeven dat Dwight Lodeweges wel zo’n type is die echt heel goed is als veldtrainer. Je gaat ook kijken naar combinaties en ik denk dat Lodeweges en Heitinga een hele mooie combinatie zou kunnen zijn.” Ook de Boer is lovend over de kersverse assistent. “Hij is echt een veldtrainer. Organisatorisch en met plannen is hij heel goed.”