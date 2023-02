‘Erik ten Hag identificeert aanvallende kwaliteitsimpuls bij Barcelona’

Zaterdag, 4 februari 2023 om 13:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:59

Erik ten Hag heeft een oog laten vallen op Ansu Fati, meldt Sport. De aanvaller van Barcelona beschikt over een doorlopend contract en een ontsnappingsclausule van een miljard euro, maar komt in Catalonië te weinig aan spelen toe. Wanneer Barça de deur komende zomer op een kier zet voor een vertrek van Fati, hoopt United te profiteren. Zaakwaarnemer Jorge Mendes moet een cruciale rol spelen bij de onderhandelingen.

Volgens de Spaanse sportkrant is het aantrekken van een aanvallende kwaliteitsimpuls 'een van de topprioriteiten' van Ten Hag. De naam van Dusan Vlahovic werd al genoemd, maar de situatie van Fati zou veel interessanter zijn. De buitenspeler is bij Barcelona niet verzekerd van een basisplaats dit seizoen, waardoor hij mogelijk openstaat voor een vertrek. De interesse zou bekend zijn bij Barcelona, dat nog niet wil luisteren naar eventuele aanbiedingen.

Fati werd altijd gezien als kroonjuweel en een van de spelers die het gezicht moest worden van het toekomstige Barcelona. De club besloot daarom afgelopen oktober zijn contract te verlengen tot medio 2027. Bovendien liet Azulgrana een ontsnappingsclausule opnemen van één miljard euro, een symbolisch bedrag. Ook kreeg Fati rugnummer 10 toebedeeld na het vertrek van Lionel Messi. De signalen worden in Spanje betiteld als de grooste poging van de club om uit het sportieve dal te kruipen.

Zaakwaarnemer Jorge Mendes, die warme banden heeft in Manchester, is op de hoogte van de ontwikkelingen rond zijn cliënt. Barcelona is zich bewust van het feit dat het de komende maanden rumoerig kan worden rond de flankspeler. Vast staat dat zowel Fati als zijn entourage niet te spreken zijn over de huidige situatie bij Barcelona. De zevenvoudig Spaans international kwam dit seizoen tot dertig officiële wedstrijden, waarin hij zes keer wist te scoren en drie keer een assist afleverde.

Xavi kiest doorgaans voor een voorhoede bestaande uit Raphinha, Robert Lewandowski en Ousmane Dembélé. Ook Ferran Torres maakt geregeld zijn opwachting. Mendes is van mening dat Fati voor zijn leeftijd te veel tijd op de bank doorbrengt. Ondertussen neemt met name vanuit Engeland de interesse toe, waardoor de aanvaller verschillende opties heeft. De meest serieuze kandidaat lijkt United te zijn. The Mancunians visten echter al eens pijnlijk achter het net met Frenkie de Jong.