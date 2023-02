Arne Slot schetst duidelijkheid over transfersom ‘recordaankoop’ Feyenoord

Zaterdag, 4 februari 2023 om 12:45 • Wessel Antes • Laatste update: 13:01

Ezequiel Bullaude is niet de recordaankoop van Feyenoord, zo bevestigde Arne Slot vrijdagmiddag tijdens de persconferentie voor het eerst vanuit de club zelf. Sinds de komst van de 22-jarige Argentijn afgelopen zomer werd hij meermaals bestempeld tot recordaankoop van Feyenoord, maar daar blijkt niets van waar. “Het is niet zozeer dat dit voor Feyenoord een hele grote aankoop is”, aldus Slot. Quinten Timber, die afgelopen zomer voor iets meer dan zeven miljoen euro van FC Utrecht overkwam, draagt dus het transferrecord met zich mee.

Omdat er veel onduidelijkheid heerste rondom de transfersom van Bullaude, kreeg Slot er vrijdag een vraag over. Een precies bedrag noemde de 44-jarige oefenmeester niet, maar duidelijk werd dat de aanvallende middenvelder geen recordaanwinst is. “Het is niet zozeer dat dit voor Feyenoord een hele grote aankoop is. Het was niet zo’n dure speler voor ons, maar dat wil niet zeggen dat hij geen talent heeft.” De veelgemaakte misvatting kwam vooral voort uit de informatie van de populaire website Transfermarkt, waarop stond dat Bullaude voor 7,5 miljoen euro was overgekomen van het Argentijnse Godoy Cruz.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Telegraaf kwam eerder al met een andere schatting dan Transfermarkt. Volgens de ochtendkrant betaalde Feyenoord tussen de 2 en 2,75 miljoen euro voor Bullaude. Transfermarkt heeft het bedrag op de website inmiddels aangepast naar twee miljoen euro. Met die transfersom moet Bullaude alleen afgelopen zomer al vijf teamgenoten voor zich dulden. Timber, Dávid Hancko, Igor Paixão, Santiago Giménez en Javairô Dilrosun werden allen voor een hoger bedrag aangetrokken.

Kans voor Bullaude

Bullaude speelde tot dusver slechts 47 minuten in de hoofdmacht van Feyenoord, verdeeld over vijf optredens. Daarin was hij reeds goed voor twee assists. Tegen FC Utrecht (1-1) kende de rechtspoot in januari een sterke invalbeurt, maar vervolgens kwam hij niet meer in actie. Slot sprak tijdens de persconferentie dan ook over Bullaude’s speeltijd. “Met de concurrentie die hij heeft op het middenveld is het ook niet makkelijk, maar door de blessure van Szymanski is hij wel een voorbeeld van een speler die meer speeltijd kan krijgen.”

Slot denkt dat Bullaude zich door de knieblessure van Sebastian Szymanski op de kaart kan zetten. “Mats Wieffer heeft ook niet zozeer in de concurrentiestrijd gewonnen, maar heeft het geweldig gedaan toen Timber wegviel. Daarom is het interessant om te zien hoe Bullaude het de komende tijd gaat doen.” Dat Bullaude tot dusver weinig speelde is niet zorgwekkend volgens de oefenmeester. “Elke ontwikkeling is anders. Bij de ene gaat het sneller dan bij de ander. Hij is meer een diepe 10, die er in de zestien bij moet komen. Meer een type Guus Til.” In het topduel met PSV komende zondag wordt Timber verwacht als vervanger van Szymanski.