Mike Verweij onthult opmerkelijk contractdetail: ‘Is dat echt zo? 10 miljoen?’

Zaterdag, 4 februari 2023 om 12:39 • Laatste update: 12:47

Ajax heeft een verplichte optie tot koop op Lorenzo Lucca, zo heeft Mike Verweij onthuld in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De spits wordt dit seizoen gehuurd van het Italiaanse Pisa, waarna hij in de zomer voor tien miljoen euro definitief moet worden overgenomen. De onthulling is opmerkelijk, daar nooit is gesproken over een verplichte optie tot koop. Verweij is niet honderd procent zeker van de zaak, maar kreeg het nieuws in de wandelgangen tot zich.

Lucca werd afgelopen zomer op voordracht van Alfred Schreuder naar Amsterdam gehaald. De landskampioen had na het vertrek van Sébastien Haller behoefte aan lengte en zocht naar een spits die 'iets teweeg zou kunnen brengen' als het moment daarom zou vragen. De zoektocht kwam uit bij Lucca, die dit seizoen voor één miljoen euro wordt gehuurd van Pisa. Ajax troefde onder meer Bologna af. Laatstgenoemde club dacht de aanvaller binnen te hebben, maar Lucca raakte onder de indruk van de plannen van Ajax.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Lucca hebben ze ook nog in de selectie. Hebben ze daar nou een verplichte koopoptie op? Moeten ze daar tien miljoen voor neerleggen? Dat is toch onbestaanbaar?", vraagt presentator Pim Sedee zich af. "Dat schijnt. Nu huren en volgend jaar kopen", antwoordt Verweij. "Een verplichte koopoptie. Dan ben je helemaal in de aap gelogeerd. Hij brengt wel iets als hij speelt. De momenten dat hij inviel werd er wel gescoord", vult Valentijn Driessen aan.

Volgens Driessen wordt er nog altijd met geld gesmeten bij Ajax. De Amsterdammers gaven deze winter het meeste geld uit van alle Eredivisie-clubs. "Ze geven tien miljoen euro uit aan Gerónimo Rulli, maar hij is geen versterking waardoor je meteen kampioen wordt. Het probleem ligt niet alleen bij de keeper, maar bij het hele elftal. Daarom vind ik dat Ajax zich op glad ijs begeeft. Zij hebben een huishouding om de Champions League te moeten spelen", aldus de chef voetbal.

Het aandeel van Lucca is beperkt dit seizoen. Schreuder koos voor zijn ontslag afwisselend voor Brian Brobbey, Mohammed Kudus en Dusan Tadic als eerste optie in de spits. Lucca deed tot dusver elf keer mee in alle competities, waarin hij goed was voor twee doelpunten en één assist. Zijn totaal aantal speelminuten komt daarmee op 197. Het contract van de aanvalsleider loopt bij Pisa nog door tot 2026, maar dat gaat dus vermoedelijk voor tien miljoen euro worden afgekocht door Ajax.