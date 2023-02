Ten Hag kiest opnieuw voor Weghorst als spits; Malacia begint op de bank

Zaterdag, 4 februari 2023 om 15:23 • Wessel Antes • Laatste update: 15:43

Wout Weghorst krijgt opnieuw het vertrouwen van Erik ten Hag, zo blijkt uit de opstelling van Manchester United voor het competitieduel met Crystal Palace. De dertigjarige spits speelt zaterdagmiddag voor de zesde wedstrijd op rij als basisspeler bij the Red Devils. De eerder door een blessure geteisterde Anthony Martial, die zijn terugkeer tegen Nottingham Forest (2-0) afgelopen woensdag bekroonde met een doelpunt, zit door een nieuwe blessure niet bij de selectie. De aftrap op Old Trafford wordt om 16.00 uur Nederlandse tijd genomen.

David de Gea staat zaterdag onder de lat bij United. Voor zich ziet de ervaren doelman een defensie met Aaron Wan-Bissaka, Raphaël Varane, Lisandro Martínez en Luke Shaw. Varane maakte afgelopen donderdag bekend een punt te zetten achter zijn interlandcarrière bij Frankrijk. Voormalig Feyenoorder Tyrell Malacia begint als wisselspeler.

?? TEAM NEWS ?? The Reds to take on the Eagles ??#MUFC || #MUNCRY — Manchester United (@ManUtd) February 4, 2023

Op het middenveld begint Ten Hag nog niet met de kersverse Bayern München-huurling Marcel Sabitzer, die is gehaald als vervanger van de geblesseerde Christian Eriksen. Casemiro en Fred vormen het defensieve blok. Antony, Bruno Fernandes en Marcus Rashford moeten Weghorst als voorste middenvelders in de 4-2-3-1-formatie van United voorzien van bruikbare ballen.

Bij tegenstander Crystal Palace is Wilfried Zaha de grote afwezige. De dertigjarige Ivoriaan speelde tussen 2013 en 2015 voor United, maar wist in Manchester nooit te imponeren. Haarlemmer Jaïro Riedewald zit zaterdag op de bank bij het elftal van manager Patrick Vieira. Het duel tussen de nummers vier en twaalf van de Premier League is live te streamen via Viaplay.

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martínez, Shaw; Casemiro, Fred; Antony, Fernandes, Rashford; Weghorst.

Opstelling Crystal Palace: Guaita; Clyne, Richards, Guéhi, Mitchell; Doucouré, Hughes; Ayew, Olise, Schlupp; Édouard.