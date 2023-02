Ruud Gullit vermoedt sabotage rond afgeketste deal Hakim Ziyech

Zaterdag, 4 februari 2023 om 11:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:08

Ruud Gullit en Jan van Halst vermoeden dat er opzet in het spel is rond de afgeketste deal van Hakim Ziyech naar Paris Saint-Germain. De flankspeler leek op de laatste dag van de winterse transferwindow op weg naar de Franse grootmacht, maar zag Chelsea hopeloos falen met het indienen van de juiste documenten. Ziyech maakt daarom het seizoen af in Londen, waar men voor 300 miljoen euro aan nieuwe spelers haalde.

"Ik ken hem een klein beetje van FC Twente", begint Van Halst bij Ziggo Sport Voetbal Café. "Het is een fantastische gozer, maar je moet niet met hem fucken. Dan werd hij echt giftig. Ik zou graag een camera willen zien bij zijn terugkomst op het trainingscomplex van Chelsea. Wat zal hij zeggen? Wat denk je? Dit is bewust pesten. Potter heeft gezegd dat ze hem gewoon weer gaan inzetten. Nou, forget it." Dat laatste is weldegelijk het geval. Ziyech stond vrijdag 'gewoon' in de basis voor de competitiewedstrijd tegen Fulham (0-0).

'?????? ???? ???????????? ????????????...' ??? Ruud zet vraagtekens bij de transfersoap rondom Ziyech ??#ZiggoSport #VoetbalCafé pic.twitter.com/KxenMvKJyo — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 3, 2023

Ook Gullit vermoedt dat er geen sprake is van een misverstand. "Dit is geen foutje, hè", haakt de oud-speler en voormalig coach van Chelsea in. "Dat kan niet. Als je zoveel spelers haalt en je doet dit twee keer... Het kan treiteren zijn. Ziyech kan ook vervelend zijn geweest. Je weet het niet. Hij zal weer voor zijn plek moeten knokken. Uiteindelijk is het verschrikkelijk voor hem. Hij had daar allang weg gemoeten. De vraag is of hij bij Paris Saint-Germain had gespeeld. Dan kom je in dezelfde situatie."

Chelsea stuurde naar verluidt tot drie keer toe de verkeerde documenten naar PSG. Het eerste document was ongeldig, waarna op het tweede en derde exemplaar een handtekening ontbrak. Bij de vierde poging was de transferdeadline verlopen. Het contract van de Marokkaans international loopt bij the Blues nog door tot medio 2025. Dit seizoen kwam hij in alle competities tot zestien wedstrijden, waarin hij goed was voor één assist.