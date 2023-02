Vermoedelijke opstellingen: Slot kiest vervanger Szymanski; PSV met debutant

Zaterdag, 4 februari 2023 om 18:00 • Wessel Antes • Laatste update: 18:04

Feyenoord en PSV spelen zondag een belangrijk duel in de titelstrijd. Bij een nederlaag staan de Eindhovenaren maar liefst zeven punten achter op de Rotterdamse koploper. Trainer Ruud van Nistelrooij kiest ervoor om Patrick van Aanholt direct te laten debuteren bij PSV, zo blijkt uit de vermoedelijke opstellingen van het Algemeen Dagblad. Thorgan Hazard wordt nog niet aan de aftrap verwacht. Bij Feyenoord kiest trainer Arne Slot in De Kuip voor Quinten Timber als vervanger van de geblesseerde Sebastian Szymanski.

Feyenoord speelde afgelopen zondag met 1-1 gelijk tegen FC Twente in Enschede. De Rotterdammers kwamen nog op voorsprong dankzij een knap doelpunt van Santiago Giménez, maar zagen de thuisploeg na rust langszij komen via Joshua Brenet. Slot ziet weinig redenen om zijn defensie te wijzigen. Doelman Justin Bijlow ziet voor zich een verdedigende lijn staan met Marcus Pedersen, Lutsharel Geertruida, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman.

Op het middenveld ontbreekt Szymanski vanwege een knieblessure, waardoor Timber en aanvoerder Orkun Kökçü voor de creativiteit moeten zorgen. Mats Wieffer is de meest defensieve middenvelder in het elftal van Slot. Voorin start Feyenoord opnieuw met Alireza Jahanbakhsh, Giménez en Javairô Dilrosun. Brazilianen Danilo en Igor Paixão lijken dus weer genoegen te moeten nemen met een plek op de bank.

PSV

PSV, dat momenteel derde staat in de Eredivisie, kwam een week geleden voor het laatst in actie. Go Ahead Eagles werd in eigen huis met 2-0 verslagen dankzij doelpunten van Joey Veerman en Anwar El Ghazi. Van Nistelrooij wijzigt zijn elftal op twee posities ten opzichte van dat duel. Achterin maakt Phillipp Mwene plaats voor kersverse huurling Van Aanholt, terwijl Guus Til wordt vervangen door Érick Gutiérrez. Veerman wordt daardoor als ‘10’ verwacht.

Voorin krijgt Hazard, die deze week op huurbasis overkwam van Borussia Dortmund, nog niet de voorkeur boven El Ghazi. Ook Fábio Silva moet wederom genoegen nemen met een plek op de bank. De wedstrijd in De Kuip wordt gefloten door arbiter Danny Makkelie. De aftrap vindt plaats om 14.30 uur en het duel is live te volgen via ESPN 1.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Kökçü; Jahanbakhsh, Giménez, Dilrosun.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Branthwaite, Obispo, Van Aanholt; Sangaré, Veerman, Gutiérrez; Simons, De Jong, El Ghazi.