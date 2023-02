Marcel Brands: ‘Ik heb letterlijk tegen zijn vader gezegd: ’Niet deze window‘’

Zaterdag, 4 februari 2023 om 09:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:43

Marcel Brands heeft geen moment rekening gehouden met een vertrek van Noni Madueke, zo vertelt hij bij het clubkanaal van PSV. De buitenspeler maakte deze winter voor zo'n veertig miljoen euro de overstap naar Chelsea, waar hij vrijdagavond zijn debuut maakte in de thuiswedstrijd tegen Fulham. Volgens Brands viel het aanbod van de Londense grootmacht niet te weigeren. Daar bovenop kwam de wens van Madueke om terug te keren naar Engeland.

Brands weet uit ervaring dat de paniek in Engeland veel groter is dan in Nederland. "Simpelweg doordat je 140 miljoen euro aan televisie-inkomsten mist als je uit de Premier League vliegt. Dan weet je dat je als club risico kan nemen. Bij Everton gaat de trainer (Frank Lampard, red.) eruit, Southampton betaalt ineens veertig miljoen euro voor spelers wat ze normaal gesproken niet zouden doen. Je weet dat dat gaat gebeuren. Daar heb je mee te maken en dat zal niet zomaar veranderen. Dat Chelsea met hun nieuwe eigenaren zo met geld gaat strooien, dat is buiten alle proporties."

De transfer van Madueke zag Brands dan ook niet aankomen. "Hij heeft bijna niet gespeeld", aldus de algemeen en technisch directeur. "Wij kenden zijn persoonlijke situatie wel, dat hij heel graag terug wilde naar Engeland. Ik heb letterlijk tegen zijn vader gezegd: 'Niet deze winter, want zijn waarde is niet dusdanig dat wij een transfer met hem willen doen.' Maar op een gegeven moment komen er biedingen. Eerst 25, toen 28, 32, 35, en dan komt het in de buurt van die veertig miljoen. Toen hebben wij ons intern afgevraagd of we het nog langer moesten tegenhouden."

De verkopen van Cody Gakpo en Madueke zorgen voor een dubbel gevoel bij Brands. "Je bent blij dat je de financiële druk er even af hebt kunnen halen, maar als voetbalman doet het pijn dat je twee van je beste spelers verliest. Die mix is er altijd. Je bent trots dat Cody naar een club als Liverpool gaat. Maar het doet ook een beetje pijn in je hart. Die financiële noodzaak was er nu eenmaal, dat wisten we. Daar hebben we goed op kunnen anticiperen. Hopelijk kunnen de nieuwe jongens (Thorgan Hazard, Patrick van Aanholt en Fábio Silva, red.) meteen een impuls geven zodat de sportieve schade beperkt blijft."