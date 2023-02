Dyche drukt meteen zijn stempel en verbiedt twee items bij Everton

Zaterdag, 4 februari 2023 om 08:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:45

Sean Dyche staat zaterdagmiddag voor zijn eerste wedstrijd als manager van Everton. De voormalig coach van Watford en Burnley moet the Toffees uit het slop zien te trekken en behoeden voor degradatie. Dat doet hij onder meer door strenge regels op te stellen. Zo mogen de spelers sinds zijn komst geen snoods en mutsen meer dragen tijdens de training en zijn scheenbeschermers verplicht. "Ik ga deze mythe doorbreken", aldus de nieuwbakken trainer.

De harde eisen behoren tot de eerste reglementen die Dyche zijn spelers heeft meegegeven sinds hij deze week werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Frank Lampard. Op foto's van de eerste trainingssessies viel op dat geen van de spelers een muts of een snood droeg. Ook worden spelers verplicht om scheenbeschermers te dragen tijdens de training. Dyche moest lachen toen hem werd gezegd dat hij een 'harde lijn' hanteert sinds zijn aantreden.

"Iedereen maakt het mythische verhaal dat het harde regels zijn van Sean Dyche. Het is gewoon gezond verstand. Je traint hoe je speelt. Hoe kun je trainen hoe je speelt als je veertien snoods aan hebt, vijftien mutsen en leggings? Ik zei tegen de spelers: 'Deze mythe ga ik nu voor jullie ontrafelen'", aldus Dyche. "Ik weet niet anders dan dat je geen muts mag dragen tijdens de wedstrijd op zaterdag. Je mag ook geen snoods dragen. En scheenbeschermers zijn juist verplicht. Het is geen rocket science."

De Liverpool Echo schrijft dat enkele spelers deze week meteen tot het gaatje zijn gegaan onder hun nieuwe coach. De trainingsarbeid zou een stuk hoger liggen dan onder Lampard. Everton moet alle zeilen bijzetten om degradatie uit de Premier League te voorkomen. De ploeg staat momenteel voorlaatste met vijftien punten uit twintig wedstrijden. Het gat naar de veilige zeventiende plek is twee punten. De laatste keer dat the Toffees een competitiewedstrijd wonnen was op 22 oktober vorig jaar.