Frank de Boer: ‘Ajax moet hem helpen, want hij heeft heel veel wapens’

Zaterdag, 4 februari 2023 om 08:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:17

Frank de Boer heeft er vertrouwen in dat Calvin Bassey alsnog een succes kan worden bij Ajax, zo vertelt hij in De Telegraaf. De centrale verdediger werd, mede door zijn prijskaartje van 23 miljoen euro, afgelopen zomer met veel bombarie binnengehaald, maar heeft de hoge verwachtingen nog allerminst waar kunnen maken. De Boer is van mening dat een belangrijke rol is weggelegd voor zijn ploeggenoten.

Volgens De Boer is het helemaal niet zo slecht gesteld met Bassey en heeft hij het in zich om alsnog te slagen. "Ik denk dat hij een heel goede linker centrale verdediger is", aldus de voormalig trainer van Ajax. "Ik zou dolblij zijn met een Bassey naast me, want hij is zó snel. Alleen aan de bal moeten ze hem helpen. Johan Cruijff zei weleens gekscherend dat de mensen om je heen er verantwoordelijk voor zijn hoe goed je speelt. Zo moet Ajax zo’n jongen ook helpen, want Bassey heeft veel wapens."

ESPN wist deze week te melden dat De Boer niet is benaderd voor de trainerspost in Amsterdam. Net als Peter Bosz werd ook zijn naam in verband gebracht met de landskampioen. De club besloot het vertrouwen in handen te leggen bij John Heitinga. De Boer, die twee jaar geleden werd ontslagen als bondscoach van Oranje, weet niet of hij ooit nog aan de slag gaat als trainer. "Ik zie wat Phillip Cocu nu bij Vitesse doet en vind dat mooi. Omdat ik zo nauw bij het voetbal ben betrokken, kan het moment komen dat ik er ook weer vol voor wil gaan."

Tot die tijd maakt De Boer onderdeel uit van de technische commissie van de UEFA. Als technisch waarnemer bezoekt hij Europese wedstrijden en brengt hij rapporten uit. "In de volgende ronde van de Champions League mag ik naar RB Leipzig-Manchester City. De week daarna ga ik naar Bayern München-Paris Saint-Germain. 7 februari hebben we een Teams-vergadering met alle waarnemers en bespreken we de ontwikkelingen in het voetbal die we in de groepsfase hebben gezien. Aan het einde van het seizoen maken we een evaluatie."