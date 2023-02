Anouk Hoogendijk lijnrecht tegenover Leonne Stentler na Ajax-suggestie

Vrijdag, 3 februari 2023 om 23:53 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:21

Anouk Hoogendijk vindt niet dat Ajax in zee moet gaan met Sarina Wiegman als trainer van het mannenteam, zo laat eerstgenoemde weten bij Ziggo Sport Voetbal Café. De oud-voetbalster van de Amsterdammers reageert daarmee op de suggestie van Leonne Stentler, die bij RTL Nieuws Wiegman naar voren schoof om op termijn bij het mannenteam van Ajax aan de slag te gaan als hoofdtrainer. Hoogendijk is het daar niet mee eens.

"Als je een vrouw noemt, heeft zij de kwaliteiten", is Hoogendijk lovend over Wiegman. "Maar ik zou dat nooit doen. In het vrouwenvoetbal heb je een paar toppers als trainers en dan denk ik: hou die nog even bij het vrouwenvoetbal. Het is niet zo dat de mannelijke toppers ook naar het vrouwenvoetbal gaan. Ik denk dat er in het vrouwenvoetbal best nog wat winst te halen valt. Dan hebben we die trainers gewoon nodig." Jan van Halst, eveneens te gast in het praatprogramma, stelt vervolgens de vraag aan Hoogendijk of een vrouwelijke trainer bij een mannenelftal een mogelijkheid is. "Zij (Wiegman, red.) heeft wel de kwaliteiten, maar ik weet niet of de groep, de club en het land er al klaar voor zijn. Ik denk niet dat je dan bij Ajax moet beginnen."

???????????? ?????????????? ?????? ????????? Het café vraagt zich af of er niet een vrouwelijke trainster bij Ajax terecht kan ??#ZiggoSport #VoetbalCafé pic.twitter.com/ndSBuPT8FI — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 3, 2023

Gevraagd door presentator Bas van Veenendaal of Van Halst het wel vindt kunnen, antwoordt laatstgenoemde bevestigend. "Ja, ik denk dat het wel zou kunnen. Maar ik begrijp jou (Hoogendijk, red) heel goed hoor. Want op een gegeven moment krijg je er heel veel gedoe over. Maar als assistent-trainer... We hebben niet eens een assistent-trainer als vrouw, toch?", vraagt de oud-middenvelder zich af. "Het moet wel ergens een keer beginnen, maar denk je dat Ajax dan de beste plek is om te starten?", reageert Hoogendijk. Van Halst denkt dat het best zou kunnen. "Hoezo niet? Innovatief roepen ze altijd, 'wij lopen voorop in ontwikkeling', dan hoort dit er ook bij."

Ruud Gullit mengt zich eveneens in het gesprek. "Ik denk wel dat Wiegman een reputatie heeft. Dat er wel heel veel respect voor haar zou zijn als zij ergens binnenkomt. Dat heeft zij wel al verdiend en ik denk dat het daardoor voor haar wel makkelijker zou zijn dan iemand anders." Ajax maakte donderdag bekend dat John Heitinga het seizoen afmaakt als trainer van het eerste. De afgelopen tijd passeerden meerdere namen de revue en Stentler noemde daarbij Wiegman. René van der Gijp kreeg die suggestie donderdag te horen aan tafel bij Vandaag Inside. "Laten we nou gewoon allemaal normaal blijven doen", stelde hij. Johan Derksen kon ook weinig met de suggestie van Stentler. "Ik word heel moe van dat meisje. Wat een betwetertje is dat."