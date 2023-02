Geen medelijden bij Derksen: ‘Die man heeft zich zó schandalig gedragen’

Vrijdag, 3 februari 2023 om 23:28 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:38

Johan Derksen heeft geen medelijden met de vrijdag bij FC Groningen weggestuurde technisch directeur Mark-Jan Fledderus. In de optiek van de vaste tafelgast van Vandaag Inside heeft de vertrokken bestuurder een groot aandeel in de huidige chaos bij de hekkensluiter in de Eredivisie. Derksen doelt in dat kader op het in zijn ogen onterechte ontslag van trainer Frank Wormuth eerder dit seizoen.

”Die man heeft zich zó schandalig gedragen ten opzichte van die trainer (Wormuth, red.)”, opent Derksen zijn analyse over het zwalkende Groningen. ”Dat kwam uit de spelersgroep, maar die moeten hun mond houden, want die hebben nog niets gepresteerd. Maar die waren ontevreden over die trainer, want dat was een nette en beschaafde man die nooit met stemverheffing sprak, en die noemden ze dan 'Opa'. Hij (Fledderus, red.) dacht te overleven door hem maar te ontslaan, terwijl hij 'Opa' bij Heracles heeft meegemaakt, toen die man uitstekend presteerde”, kiest Derksen duidelijk partij voor Wormuth.

”Die Fledderus straalde echt uit van: 'Ik ben de technisch directeur, ik heb het hier voor het zeggen'. Dus hij heeft alle beslissingen mogen nemen”, gaat Derksen verder. ”Dan koopt hij weer een handvol Scandinaviërs, maar dat zijn allemaal jongens die ze al in huis hebben. Dat zijn jongens die meevoetballen, maar Groningen niet sterker maken. En dat kost ook weer geld. Hij heeft het gewoon aantoonbaar slecht gedaan.” Fledderus zelf vindt het jammer dat hij zijn klus niet mag afmaken in Groningen.

Reactie Fledderus

”Ik ben een vechter en een knokker en geef nooit op, maar ik begrijp ook dat op een bepaald moment de uitkomst kan zijn dat je uit elkaar gaat”, toont de 'td' begrip voor de keuze van de clubleiding om de samenwerking stop te zetten. ”Ik ben altijd strijdvaardig en had nog steeds de ambitie FC Groningen tegen de wind in vooruit te helpen, maar het houdt hier voor mij jammer genoeg op. FC Groningen zal voor mij altijd speciaal blijven, dat was ook de reden dat ik hier in 2019 naartoe ben gekomen. Ik gun oprecht alles en iedereen bij de club het allerbeste voor de toekomst”, aldus de vertrokken Fledderus.