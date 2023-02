Fernández imponeert, Madueke debuteert ook maar Chelsea wint niet

Vrijdag, 3 februari 2023 om 22:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:14

Chelsea is er vrijdagavond bij het debuut van Enzo Fernández en Noni Madueke niet in geslaagd om thuis te winnen van buurman Fulham: 0-0; Hakim Ziyech verscheen wel aan de aftrap, al mocht de aanvallende middenvelder slechts zestig minuten meedoen. Chelsea blijft door het teleurstellende gelijkspel tegen de Londense stadsgenoot op de negende plaats staan. Fulham bezet de keurige zesde plek momenteel.

De voor 120 miljoen euro van Benfica overgenomen Fernández kreeg gelijk een basisplaats van manager Graham Potter, die ook plaats had voor Ziyech. Madueke begon dus op de bank, al werd hij in de rust in de ploeg gebracht bij de thuisclub. De eerste grote kans kwam na twintig minuten spelen: een lange bal van Thiago Silva werd opgepikt door Kai Havertz, die een vrije doortocht had richting Bernd Leno. De Duitse doelman zat zijn landgenoot dwars middels een redding met zijn benen. Later bleek dat Havertz in buitenspelpositie probeerde te scoren. Slechts luttele minuten later was het Kepa die aan de andere kant fraai redding bracht op een knal van Andreas Pereira. In de slotminuut raakte Havertz nog de lat met een bekeken lob over Leno heen.

Noni Madueke maakt direct debuut bij Chelsea! ?? Graham Potter wil Chelsea van nieuwe aanvallende impulsen voorzien, nadat er in de eerste helft niet gescoord is tussen Chelsea en Fulham. ?? https://t.co/4x99Hq2SSK#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/8g0QcTtekg — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 3, 2023

Potter greep halverwege in en verving de tegenvallende Mykhailo Mudryk door Madueke. Fernández maakte voor rust wel indruk: hij won zeven onderlinge duels, veroverde negen keer de bal en zette viermaal een geslaagde tackle in. Madueke had zich in minuut 53 al onsterfelijk kunnen maken bij Chelsea. Het was echter Kenny Tete die net op tijd voorkwam dat de invaller bij de tweede paal binnen kon tikken. Na een uur spelen in West-Londen vond Potter het tijd om Ziyech eruit te halen, met Raheem Sterling als diens vervanger. Chelsea bleef het proberen en het was Fernández die zijn debuut ruim een kwartier voor tijd had kunnen bekronen met een treffer. Zijn verwoestende afstandsschot vloog helaas voor hem net naast de paal. Kort hierna ging voormalig Chelsea-middenvelder William, een van de uitblinkers van Fulham, naar de kant.

The Blues dachten alsnog op 1-0 te komen toen de ingevallen Datro Fofana Leno te slim af was en op doel schoot. De alerte Tim Ream wist wonderwel om de bal van de lijn te halen, tot afgrijzen van alles en iedereen bij de thuisploeg. Chelsea bleef tot het bittere eind jagen op een laat doelpunt, maar mede dankzij het uitstekende verdedigende werk van Tete bleef Fulham overeind. Chelsea wacht volgende week opnieuw een Londense derby, ditmaal tegen West Ham United. Daarna begint de Champions League weer, met voor het team van Potter een tweeluik met Borussia Dortmund.