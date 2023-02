Heracles haalt uit met zesklapper; Willem II laat weinig heel van Helmond Sport

Vrijdag, 3 februari 2023 om 22:13 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:51

Heracles Almelo heeft zich vrijdagavond overtuigend gerevancheerd voor de recente nederlagen tegen PEC Zwolle (0-3) en FC Eindhoven (1-0). In eigen huis werd Jong FC Utrecht maar liefst met 6-1 aan de kant gezet. Ook Willem II won ruim van Helmond Sport (5-1), terwijl Jong AZ als winnaar uit de strijd kwam in een doelpuntrijk duel met VVV-Venlo (4-3).

Heracles Almelo - Jong FC Utrecht 6-1

Jong FC Utrecht probeerde het in de openingsfase via een schot van Derensili Sanches Fernandes, dat naast ging. Niet veel later kreeg Heracles Almelo een strafschop na een overtreding van Christopher Mamengi op Nikolai Laursen, die zelf achter de bal ging staan en niet faalde: 1-0. Niet veel later verdubbelde Justin Hoogma de voorsprong. De verdediger wist het leer in de korte hoek te schieten na slecht uitverdedigen van Julliani Eersteling.

Heracles raakte op stoom en na amper 25 minuten spelen stond het alweer 3-0. Anas Ouahim had een goede kapbeweging in huis en schoot het leer met links in de bovenhoek. Nog voor rust zorgde Emil Hansson, op aangeven van Laursen, voor de 4-0. Na rust deed Mees Rijks wat terug, door de bal in het doel te glijden. Het slotakkoord was echter voor Lasse Wehmeyer, die zijn eerste twee treffers voor Heracles maakte: 6-1.

Jong AZ - VVV-Venlo 4-3

Jong AZ kwam al in de vijfde minuut op voorsprong. Mexx Meerdink probeerde een ploeggenoot in stelling te brengen, kreeg de bal na een klutssituatie terug en vond de bovenhoek op fraaie wijze: 1-0. Na ruim tien minuten kreeg VVV-Venlo de uitgelezen kans om gelijk te maken. Doelman Daniël Deen liet de bal los, waarna Nick Venema het leer over het lege doel werkte. Dat bleek een dure misser, want aan de andere kant was het wel raak. Lewis Schouten legde aan voor een vrije trap en zag zijn poging in de korte hoek verdwijnen: 2-0.

VVV gaf echter niet op en via Venema, die goed naar binnen trok en de korte hoek vond, werd het al snel 2-1. De aanvaller legde even later aan voor zijn volgende schot, maar zag Deen zijn poging uit de verre hoek tikken. Na rust schoot Meerdink zijn tweede binnen na een vlotte tegenaanval, maar VVV gaf niet op. Na een knal tegen de lat van Özcan Yasar tikte Venema zijn tweede van de avond binnen. In blessuretijd counterde Jong AZ naar de 4-2. Ro-Zangelo Daal dribbelde fraaie langs enkele verdedigers en rondde af. De 4-3 van Rick Ketting, die een voorzet binnenkopte, bleek tevergeefs.

Keeper Daniël Deen: ?? Spits Nick Venema: ??#jazvvv — ESPN NL (@ESPNnl) February 3, 2023

TOP Oss - FC Den Bosch 3-0

TOP Oss kwam na 25 minuten spelen op voorsprong. Kay Tejan had een goede actie in huis aan de rechterkant, trok de bal terug naar de rand van de zestien en zag Jearl Margaritha met een droge schuiver de verre hoek vinden: 1-0. De eerste helft was een stevige, al bleef het ondanks enkele scherpe tackles binnen de perken. Aan het begin van de tweede helft kwamen beide ploegen moeilijk tot kansen. De eerste goede kans kwam op naam van Margaritha, die zijn stift over zag gaan. Nadat Anass Ahannach in de slotfase een grote kans miste, was het aan de andere kant wel raak. Tejan legde af op Rick Stuy van den Herik, die de korte hoek vond met een droge schuiver: 2-0. In blessuretijd liet de thuisploeg zijn supporters nog eenmaal juichen, nadat Kyvon Leidsman de korte hoek vond: 3-0.

Willem II - Helmond Sport 5-1

Willem II begon de wedstrijd moeizaam, maar kreeg na twintig minuten spelen toch een goede kans. Pol Llonch werd in het zestienmetergebied bereikt en probeerde het met een kopbal, die door Mike Havekotte uit de korte hoek werd getikt. Vijf minuten later moest de doelman alsnog vissen. Na een klutssituatie belandde de bal voor de voeten van Lucas Woudenberg, die voorgaf op de ingelopen Leeroy Owusu: 1-0. Eros Maddy had aan de andere kant voor de gelijkmaker moeten zorgen, maar zijn schot bereikte de verre hoek net niet.

Dat bleek een dure misser te zijn. Woudenberg gaf goed voor op Elton Kabangu, die voor de 2-0 zorgde. Vlak na rust kwamen de bezoekers terug in de wedstrijd via Martijn Kaars. De spits schoot van afstand fraai binnen: 2-1. Niet veel later was de marge weer twee, nadat Jizz Hornkamp een penalty benutte: 3-1. Via een schuiver van Max Svensson en een schot in de korte hoek van Jeremy Bokila werd het nog 5-1.

Almere City - Jong PSV 1-2

De bezoekers kwamen halverwege de eerste helft op voorsprong via Jason van Duiven. De talentvolle spits verschalkte doelman Nordin Bakker met een fraaie stift vanaf een meter of dertig: 0-1. De marge werd na rust door Van Duiven verdubbeld. Ditmaal profiteerde hij van miscommunicatie in de verdediging van Almere City. De spanning werd in de slotfase teruggebracht, nadat Lance Duijvestijn vanaf de penaltystip doel trof. Verder dan de aansluitingstreffer kwam Almere City echter niet.

FC Dordrecht - FC Eindhoven 4-0

Pepijn Doesburg zette FC Dordrecht al na tien minuten spelen op voorsprong. De spits schoof de bal in de verre hoek langs doelman Nigel Bertrams: 1-0. Feyenoord-huurling Tidjany Touré liet zich op slag van rust als debutant zien door de bal fraai binnen te krullen: 2-0. Halverwege de tweede helft was Touré opnieuw trefzeker, waarna Mauro Savastano de eindstand vlak voor tijd op 4-0 bepaalde. De middenvelder tikte binnen na een voorzet van Benjamin Reemst.

De Graafschap - Telstar 0-1

De thuisploeg was direct na rust dicht bij de openingstreffer via Camiel Neghli, die het probeerde van net buiten de zestien, maar zijn schot op de paal zag belanden. Telstar kon daar lange tijd weinig tegenover te stellen. Toch gingen de bezoekers er in de slotfase met de zege vandoor. Jonathan Mulder schoot de bal hard en laag in het doel: 0-1.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 22 17 2 3 32 53 2 Heracles Almelo 22 15 2 5 34 47 3 FC Eindhoven 22 11 6 5 7 39 4 Almere City FC 23 12 3 8 6 39 5 VVV-Venlo 23 10 6 7 0 36 6 MVV Maastricht 21 10 5 6 4 35 7 Jong AZ 23 10 5 8 5 35 8 Willem II 22 9 6 7 9 33 9 Telstar 23 8 8 7 -5 32 10 Roda JC Kerkrade 22 9 4 9 2 31 11 NAC Breda 23 9 4 10 -3 31 12 Jong PSV 23 8 6 9 0 30 13 ADO Den Haag 23 7 7 9 -7 28 14 De Graafschap 23 7 6 10 -2 27 15 FC Dordrecht 23 7 5 11 -9 26 16 Jong Ajax 22 5 9 8 -3 24 17 FC Den Bosch 23 7 2 14 -15 23 18 Helmond Sport 23 6 4 13 -21 22 19 TOP Oss 23 6 3 14 -15 21 20 Jong FC Utrecht 23 4 5 14 -19 17