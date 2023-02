Hyballa ziet NAC na vierdubbele wissel net tekortschieten tegen ADO

Vrijdag, 3 februari 2023 om 22:01 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:30

ADO Den Haag heeft vrijdagavond een zwaarbevochten zege in de Keuken Kampioen Divisie geboekt. In eigen huis werd NAC Breda met 2-1 verslagen. ADO leek in een zetel te zitten na treffers van Jordy Wehrmann en Tijs Velthuis (eigen goal), maar Odysseus Velanas bracht de spanning in het tweede bedrijf terug. De thuisploeg eindigde het duel met tien man na een rode kaart voor Thomas Verheydt in blessuretijd.

Bij ADO stond Ricardo Kishna vrijdagavond voor het eerst in de basis sinds het Keuken Kampioen Divisie-duel met Almere City, begin december. De aanvaller was de laatste weken niet volledig fit en deed vorige week tegen VVV-Venlo al een half uur mee. Op doel koos Dick Advocaat voor Sonny Stevens, die deze week overkwam van OFI Kreta. Bij NAC ontbrak Jort van der Sande vanwege een liesblessure. De spits werd vervangen door Tom Boere. Net als Victor Wernersson maakte hij zijn basisdebuut voor de Parel van het Zuiden.

Beide ploegen hadden in de openingsfase moeite om tot serieuze mogelijkheden te komen. De ban werd halverwege de eerste helft echter op fraaie wijze geopend door de thuisploeg. Joey Sleegers haalde de achterlijn en zette voor op Verheydt, die de bal slim terugkopte op Wehrmann. De middenvelder kon van dichtbij via de onderkant van de lat binnenschieten: 1-0. ADO nam vervolgens de wedstrijd in handen. Xander Severina liet Wernersson keer op keer de hielen zien. De rappe vleugelaanvaller was veel te snel voor zijn directe tegenstander en moest toezien hoe Roy Kortsmit nog net met de vingertoppen redding kon brengen.

Met het nodige geluk wist de ploeg van Advocaat de marge vijf minuten voor rust te verdubbelen. Een hoekschop bleef hangen en hobbelde uiteindelijk via Velthuis over de doellijn: 2-0. Peter Hyballa besloot hard in te grijpen met een vierdubbele wissel: Wernersson bleef bij het begin van de tweede helft net als Tom Boere, Ezechiel Banzuzi en Moreno Rutten achter in de kleedkamer. De wissels sorteerden effect, want NAC drong direct meer aan. Via Velanas werd de spanning in de 86ste minuut teruggebracht, nadat de middenvelder vogelvrij raak kon koppen uit een voorzet van invaller Jarchinio Antonia. Verder dan deze aansluitingstreffer kwamen de bezoekers alleen niet. In blessuretijd kreeg Verheydt nog direct rood na een overtreding op Boyd Lucassen.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 22 17 2 3 32 53 2 Heracles Almelo 22 15 2 5 34 47 3 FC Eindhoven 22 11 6 5 7 39 4 Almere City FC 23 12 3 8 6 39 5 VVV-Venlo 23 10 6 7 0 36 6 MVV Maastricht 21 10 5 6 4 35 7 Jong AZ 23 10 5 8 5 35 8 Willem II 22 9 6 7 9 33 9 Telstar 23 8 8 7 -5 32 10 Roda JC Kerkrade 22 9 4 9 2 31 11 NAC Breda 23 9 4 10 -3 31 12 Jong PSV 23 8 6 9 0 30 13 ADO Den Haag 23 7 7 9 -7 28 14 De Graafschap 23 7 6 10 -2 27 15 FC Dordrecht 23 7 5 11 -9 26 16 Jong Ajax 22 5 9 8 -3 24 17 FC Den Bosch 23 7 2 14 -15 23 18 Helmond Sport 23 6 4 13 -21 22 19 TOP Oss 23 6 3 14 -15 21 20 Jong FC Utrecht 23 4 5 14 -19 17