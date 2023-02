Nick Olij held van tegenvallend Sparta Rotterdam bij ode aan Jules Deelder

Vrijdag, 3 februari 2023 om 21:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:27

Sparta Rotterdam heeft vrijdagavond een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard: 0-0. De ploeg van trainer Maurice Steijn is hierdoor negen duels op rij ongeslagen in de Eredivisie, al werden de drie laatste wedstrijden wel afgesloten met een gelijkspel. Sparta had op een punt van nummer vier Ajax kunnen komen, maar slaagt dus niet in die missie in Limburg. Fortuna had vooral na rusten enkele goede kansen. Het was vooral aan de uitblinkende Nick Olij te danken dat Sparta het doel schoon hield.

Sparta, dat in het derde en zwarte tenue aantrad als ode aan de in 2019 overleden nachtburgemeester van Rotterdam en fervent supporter Jules Deelder, kon weinig uitrichten in het eerste halfuur in Sittard. Vito van Crooij was in de 32ste minuut kansrijk met een kopbal, maar doelman Ivor Pandur voorkwam erger voor Fortuna. Olij, als eerste Spartaan ooit uitgeroepen tot Speler van de Maand, had aan de andere kant steeds minder te doen naarmate de eerste helft vorderde. Kort voor rust zag hij nog wel een kopbal van Iñigo Córdoba over zijn doel vliegen.

Na ruim een uur spelen in Zuid-Limburg vertolkte Adil Auassar een heldenrol door na een redding van Olij ervoor te zorgen dat er geen rebound kwam voor een Fortuna-speler. Kort daarna was de Sparta-keeper paraat bij inzetten van Rodrigo Guth, Tijjani Noslin en Kristijan Bistrovic. Sparta kroop uit zijn schulp en leek een kwartier voor tijd op 0-1 te komen. Het was echter Pandur die Younes Namli het scoren belette nadat de buitenspeler zichzelf vrij had gespeeld in de zestien. Diezelfde Namli viel kort na zijn kans geblesseerd uit. Fortuna had zichzelf in deze fase moeten belonen, maar de Limburgse storm ging liggen in de slotfase.

Met nog enkele minuten op de klok werd Paul Gladon binnen de lijnen gebracht bij Fortuna om alsnog een overwinning uit het vuur te slepen. De thuisploeg bleef het tot het einde proberen, maar Sparta koesterde het punt en gaf niets meer weg. Een schot van Noslin in de blessuretijd was nog een prooi voor Olij. Fortuna blijft met de elfde plaats in de middenmoot van de Eredivisie, terwijl Sparta op plek zes nog steeds een prima seizoen draait.

Julio Velázquez gooit met zijn jasje en dat komt onze Hans uiteraard bekend voor??



"Er zat overtuiging in" pic.twitter.com/Idgdb5RkFx — ESPN NL (@ESPNnl) February 3, 2023