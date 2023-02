Sneijder hoopt op Robben als reddende engel: ‘Dat zou fantastisch zijn’

Vrijdag, 3 februari 2023 om 22:47 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:36

Wesley Sneijder denkt dat FC Groningen er goed aan zou doen om Arjen Robben aan te stellen, zo laat hij weten bij Veronica Offside. Vrijdagochtend werd bekend dat technisch directeur Mark-Jan Fledderus en de Trots van het Noorden uit elkaar zijn gegaan. Algemeen directeur Wouter Gudde stelde dat er geen vertrouwen was om langer met elkaar door te gaan. Sneijder denkt dat Robben voor een ommekeer kan zorgen.

"Ik vind het moment wel opmerkelijk", zegt Sneijder over het vertrek van Fledderus. "Je zou bijna denken dat er iemand anders in beeld is. Zeker in de situatie waarin Groningen zit, zullen ze het wel snel op de rit moeten krijgen." Jan Boskamp stelt dat Fledderus veel spelers heeft verkocht, maar ook aangetrokken. "Geen toppers", reageert Sneijder. De analisten aan tafel zien vervolgens de blunder van nieuwe aanwinst Matej Chalus, die tijdens zijn debuut bij FC Volendam een 3-2 nederlaag inleidde met een kapitale terugspeelpass. "De chaos is al compleet daar", vervolgt Sneijder. "Waarom nu nog meer chaos creëren? Ik denk dat er snel iemand gaat komen."

"Ik hoop op Robben", vervolgt Sneijder. Op de vraag van presentator Wilfred Genee of hij 'het zou willen en kunnen', moet Sneijder het antwoord schuldig blijven. "Dat weet ik niet, maar het zou toch mooi zijn voor die club? Hij is daar begonnen. Dat zou fantastisch zijn." Sneijder geeft aan 'weinig' meer met Robben te bellen. "Ik heb hem nu niet gesproken, nee. Tuurlijk niet." Genee vraagt of Sneijder Robben 'niet even kan bellen'. "Dat kan ik zo wel even in de pauze doen", antwoordt de recordinternational met een lach. Genee haalt aan dat de transferperiode voorbij is, waardoor het voor Robben onmogelijk zou zijn om nieuwe spelers te halen. Sneijder stipt echter een andere reden aan voor zijn voorstel om Robben naar voren te schuiven. "Het motiveren (van de spelers, red.), dat is nu belangrijk."

Sneijder en Robben zijn bepaald geen onbekenden van elkaar. De twee waren op de WK's van 2010 en 2014 twee van de sterspelers van Oranje, dat het tot respectievelijk de finale en de halve finale schopte. Of Robben oren heeft naar een functie bij Groningen, valt te betwijfelen. De oud-aanvaller kondigde na zijn pensioen bij de club aan dat hij vooral supporter van de club is. Robben is met grote regelmaat in Euroborg om de prestaties van zijn jeugdliefde te aanschouwen. In 2021 liet Fledderus weten dat hij Robben na zijn pensioen voor de club wilde behouden. "Wij hebben hem aangeboden in een rol binnen de club actief te blijven, in welke functie dan ook. Arjen heeft aangegeven eerst vakantie te willen vieren met zijn gezin en even afstand te nemen van het voetbal", verklaarde Fledderus toen.