Sneijder sprak met Van der Sar over WK-smaakmaker: ‘Wilde graag naar Ajax’

Vrijdag, 3 februari 2023 om 21:26 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:58

Azzedine Ounahi had deze winter graag een transfer naar Ajax gemaakt, zo onthult Wesley Sneijder vrijdagavond tijdens Veronica Offside. Sneijder beval de 22-jarige middenvelder aan bij Edwin van der Sar, maar kreeg van de algemeen directeur van Ajax te horen dat Ounahi op dat moment niet haalbaar was. “Hij wilde écht heel graag”, aldus Sneijder.

“Azzedine Ounahi, die Marokkaanse middenvelder die uiteindelijk naar Olympique Marseille is gegaan, daar heb ik nog met Edwin van der Sar over gesproken", laat Sneijder weten. "Die jongen wilde graag naar Ajax. Het is een fantastische middenvelder, hij heeft een goed WK gespeeld. Bij Marseille maakte hij gelijk een geweldige goal.” Volgens Sneijder waren de middelen er niet om Ounahi in te lijven. “Dan moesten er eerst spelers weg, dat ging niet.”

Wilfred Genee kan maar moeilijk geloven dat Ounahi te duur voor Ajax zou zijn geweest. Marseille betaalde tijdens de winterse transferwindow acht miljoen euro aan SCO Angers om de creatieve middenvelder in te lijven. “Is het geld op?”, vraagt de presentator aan Sneijder. “Ze hebben honderd miljoen euro binnengehaald voor Antony. Ajax had een oorlogskas van heb ik jou daar.” Volgens Sneijder kunnen de uitgaven van de Amsterdammers in de zomer mee hebben gespeeld. “Ze hebben een hoop aankopen gedaan. Het waren niet allemaal miskopen, maar Ajax moet salarissen betalen en heeft geld mee moeten geven aan Daley Blind.”

Sneijder geeft aan te zijn benaderd door een persoon die dicht bij Ounahi staat. “Ik kreeg te horen dat hij graag naar Ajax wilde en werd gevraagd of ik iets kon betekenen. Hij wilde écht heel graag. Wat hij had moeten kosten? Op dat moment geloof ik vijftien miljoen euro.” De voormalig Oranje-international ziet Ounahi als een veelbelovende speler. “Hij heeft al veel progressie geboekt en als hij dit door kan trekken, dan is hij over twee jaar zeventig miljoen euro waard.”