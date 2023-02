Boskamp lacht zich suf om Van der Meijde: ‘Op je pik getrapt en afgebluft'

Vrijdag, 3 februari 2023 om 21:09 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:19

Andy van der Meijde lijkt enigszins aangeslagen door de kritiek van Theo Janssen aan zijn adres. De assistent-trainer van Vitesse gaf deze week bij ESPN aan dat de analist vaak te nadrukkelijk aanwezig is bij Veronica Offside. Van der Meijde reageert vrijdag op de woorden van Janssen, terwijl Jan Boskamp vooral moet lachen om de houding van zijn collega-analist.

”Ik vind Andy een geweldige kerel, maar voor mij wordt het nu te veel”, zo zei Janssen in Fresia & Milan parkeren de bus. ”Dus als ik het kijk, ben ik er na een kwartier of twintig minuten klaar mee. Dan druk ik het weg. Het is leuk een grapje, maar het mag ook wel op de inhoud zitten. Want volgens mij zit hij bij een programma waar af en toe ook over voetbal moet worden gesproken. Want daarom zijn ze Offside gaan heten en niet Inside. Dat mis ik soms weleens”, aldus de rechterhand van Phillip Cocu.

Theo Janssen dacht zelf ook aan vroegtijdig stoppen met voetballen: "Dan denk je op een gegeven moment, het is genoeg" — ESPN NL (@ESPNnl) February 1, 2023

”Ik denk dat ik ook maar bij Nederland 1 (Studio Voetbal, red.) moet gaan zitten. En dan slap ouwehoeren”, reageert Van der Meijde vanuit de studio met een kwinkslag. ”Gewoon over voetbal enzo. Dit is voetbalkantinepraat, ik zit hier goed. Het is leuk wat hij zegt en Theo doet het goed, maar ik denk dat hij hier wil zitten.” Die uitspraak leidt tot verbazing bij Wilfred Genee. ”Je denkt niet dat het opbouwend bedoeld is?”, vraagt de presentator. ”Ik ken Theo al heel lang en het is leuk wat hij zegt, maar ik denk dat de sfeer ook wel belangrijk is in het leven”, gaat Van der Meijde verder.

”Je bent op je pik getrapt, hè?”, vraagt Boskamp vervolgens al lachend aan Van der Meijde. ”Nee, helemaal niet. Hij mag dat zeggen”, antwoordt de voormalig buitenspeler direct. ”Ik zeg ook gewoon wat ik wil zeggen, daarom zit ik hier. Maar ik ben helemaal niet op mijn pik getrapt.” Wesley Sneijder vraagt of Van der Meijde dit had verwacht van Janssen. ”Nee, dat had ik niet verwacht. Maar hij mag zeggen wat hij wil. Ik vind Theo heel goed. Het is een goede trainer en hij doet het goed bij RTL. Hij zegt daar nuttige dingen.” Om met een kwinkslag af te sluiten: ”Ik ga hem blokkeren gelijk.” Boskamp kan zijn lach ondertussen niet meer inhouden. ”Zo heb ik je nog nooit gezien, je bent helemaal afgebluft. Klasse van Theo. Je bent net een dood vogeltje.”